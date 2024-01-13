به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین اختتامیه نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر که شامگاه امروز شنبه ۲۳ دی در تالار وحدت برگزار شد، گفت: پس از ۴ سال این جشنواره مجدداً از سر گرفته شده و حوزه بازی‌ها امروز جزو بالاترین میزان مصرف فرهنگی در میان همه گونه‌های هنری و فرهنگی است و هر روز دایره آن گسترده می‌شود.

وی افزود: اگر روزی تصور بر این بود که صنعت گیم مربوط به رده‌های سنی پایین است اما امروز باید گفت که صنعت بازی‌های رایانه‌ای در بخش‌های مهم نقش آفرین است و ما شاهد هستیم که این صنعت به عنوان یکی از راه‌های ایجاد خلاقیت، گشایش کار و حل مسائل مهم جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

اسماعیلی گفت: چندی پیش در دانشگاه امیرکبیر و در حوزه بازی‌های جدی شاهد رقابت‌های خوبی بودیم که نتیجه آن می‌توان گفت آن بازی‌ها در حل مشکلات اجرایی جامعه مؤثر هستند. ما نسبت به بحث بازی به عنوان یکی از راه‌های مهم در حوزه مسائل فرهنگی و اقتصاد فرهنگ و هنر باید توجه کنیم.

وی ادامه داد: امروز بازی‌ها سهم مهمی را در انتقال فرهنگ ایفا می‌کنند. در همه کشورهای توسعه یافته صنعت گیم با این نگاه در حال سرمایه گذاری و گسترش حیطه فعالیت‌های مهم است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما متوجه می‌شویم که در گذر زمان، یک مجموعه بازی آنچنان در حوزه‌های مختلف زندگی رسوخ یافته که اثرگذاری کم نظیری را دنبال دارد. ما باید از صنعت به نحو احسن استفاده کنیم.

اسماعیلی افزود: ما شاهد بودیم در بخش تقدیرها، بازی‌هایی مورد توجه قرار گرفتند که بخش مهمی از آنها به روایت زندگی اسطوره‌ها و شخصیت‌های قهرمانی در حوزه‌های فرهنگی اختصاص یافته بود. بسیاری از این بازی‌ها روایتگر مهمی از اسطوره‌ها داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: استفاده از ظرفیت در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر امری ضروری است؛ امروز بخش مهمی از اقتصادی در صنعت گیم جریان دارد و کسانی که می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند از ایده تا تولید محصول می‌توانند با ایجاد یک بازار اقتصاد نتایج مثبتی را رقم بزنند. این موضوع حتماً مورد توجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باید قرار بگیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تعامل گسترده صنعت گیم با حوزه‌های مختلف امری جدی است و ما در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، هیأت امنایی داریم که متشکل از دستگاه‌های مختلف همچون وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی است و هر کدام از اینها می‌تواند به فراخور مأموریت شأن در حوزه صنعت گیم نقش آفرین باشند. همچنین این هم افزایی در حال انجام است.

اسماعیلی افزود: با هم افزایی به اقتصاد حوزه فرهنگ و هنر کمک شایانی می‌شود و باید به این مساله توجه ویژه ای داشته باشیم چرا که ما ظرفیت بالایی داریم. بر اساس آنچه که از دست اندرکاران جشنواره شنیدم بیش از ۱۹ استان در این جشنواره شرکت کرده اند و این امر نشان می‌دهد که صنعت گیم ظرفیت فراگیری را دارد و ما باید بیش از گذشته به نخبگان سراسر کشور در این صنعت توجه کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان گفت: خواهشم این است که فضای حمایتی گسترده‌ای را به بهانه جشنواره رقم بزنیم تا دستگاه‌های مختلف همچون معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری از صنعت گیم استقبال کند البته یکی از جهت گیری های مهم ما در حوزه آینده فعالیت‌های فرهنگی و هنر این است که صنعت گیم را در اولویت قرار دهیم.

وی گفت: در برنامه هفتم توسعه، تولید و انتشار بازی‌های متنوع و پرمخاطب را به عنوان تکلیف جدی می‌دانیم. همچنین در حوزه اعتبارات تلاشمان این است که این صنعت را تقویت کنیم گرچه در چند سال گذشته این برنامه توجه به صنعت گیم را مد نظر قرار داده ایم.