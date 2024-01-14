به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از رسانههای عبری زبان از وقوع یک انفجار شدید در حیفا واقع در شمال اراضی اشغالی خبر داد.
در این گزارش آمده است: یک انفجار بزرگ در داخل پالایشگاههای حیفا رخ داده است.
رسانههای عبری زبان از وقوع یک انفجار شدید در حیفا واقع در شمال اراضی اشغالی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از رسانههای عبری زبان از وقوع یک انفجار شدید در حیفا واقع در شمال اراضی اشغالی خبر داد.
در این گزارش آمده است: یک انفجار بزرگ در داخل پالایشگاههای حیفا رخ داده است.
نظر شما