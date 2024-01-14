به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های عبری زبان از وقوع یک انفجار شدید در حیفا واقع در شمال اراضی اشغالی خبر داد.

در این گزارش آمده است: یک انفجار بزرگ در داخل پالایشگاه‌های حیفا رخ داده است.