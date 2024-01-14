ایجاد مدارس فنی در کنار صنایع ساوه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان در ساوه اظهار کرد: این کارگروه نسبت به سایر کارگروه‌ها پربار بود و بیش از ۲۵ مصوبه در حوزه صنایع، زیر ساخت‌ها و شهرداری انجام شد.

استاندار مرکزی افزود: به دلیل کاهش بارش سال آینده به طور حتم با محدودیت‌هایی در تأمین آب و برق مواجهه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: در این راستا ضروری است دستور العمل های وزارت نیرو در خصوص بهینه سازی مصرف در برق و آب و شرکت‌های تجدید پذیر پر مصرف و باز چرخانی پساب در اسرع وقت انجام شود.

مخلص الائمه گفت: نخستین مدرسه فنی در جوار صنایع در سطح کشور در اراک افتتاح شد و با توجه به ظرفیتی که شهرستان ساوه دارد امید است شاهد افتتاح دومین مدرسه فنی در جوار صنایع این شهرستان باشیم.

استاندار مرکزی در خصوص موضوع تسهیلات بانکی و تبصره ۱۸ نیز گفت: حسب دستور رئیس جمهور این تسهیلات در حال تخصیص است و استان مرکزی در حوزه تخصیص رتبه پنجم کشور و در تعداد مصوبات رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

بازدید از دو واحد صنعتی و حضور در همایش بصیرتی فرماندهان و کارکنان بسیجی در ساوه از دیگر برنامه‌های استاندار در ساوه است.