خرید تجهیزات آتش نشانی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت تدوین برنامه کاهش خطرات و سوانح اظهار کرد: مناطق پرخطر و حادثه‌خیز شهر توسط شهرداری شناسایی و جهت اصلاح به مناطق ابلاغ شده است.

وی از پیگیری مستمر آمار وضعیت این نقاط خبر داد و افزود: تلاش داریم رفت و روب این مناطق به صورت مکانیزه انجام شود و ضمن ارائه آموزش‌های لازم، علائمی نیز جهت استفاده حین کار به کارگران ارائه شده است.

شهردار تبریز با بیان اینکه کاهش سوانح برای کارگران جزو موضوعات اولویت دار شهرداری تبریز است، تصریح کرد: به صورت جدی در پی ایجاد تمهیداتی برای کارگران عزیزی هستیم که به طور شبانه روزی نسبت به ارائه خدمات برای شهروندان تلاش می‌کنند.

هوشیار با تاکید بر لزوم همراهی سایر دستگاه‌ها در حوزه مدیریت بحران گفت: شهرداری در حوزه مدیریت بحران تنها بوده و اداره کل راه و شهرسازی استان حتی زمینی برای احداث سالن‌های مدیریت بحران اختصاص نداده است. این در حالی است که چندین سالن چند منظوره توسط شهرداری تبریز در دست احداث است.

به گفته وی، شهرداری تبریز با ۳۰۰ میلیارد تومان نسبت به خرید تجهیزات آتش نشانی اقدام کرده است.

شهردار تبریز با بیان اینکه در بارندگی‌های اخیر، تمام مدیران شهرداری در میدان عمل بوده‌اند، گفت: اگر شورای اسلامی شهر در خصوص تأسیس سازمانی برای مدیریت بحران به نتیجه برسند، شهرداری آماده راه اندازی این سازمان خواهد بود.

هوشیار با مقایسه عملکرد شهرداری نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی، یادآور شد: مجموعه‌های راه و شهرسازی، آب و فاضلاب و… نیز تکالیفی بر عهده دارند که باید نسبت به اجرای آن اقدام کنند.