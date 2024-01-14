۱۱۵ میلیارد تومان برای عمران «کاکی» اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حیدری یکشنبه شب در جمع مردم کردوان سفلی اظهار داشت: در دهه فجر پروژه‌های ارزشمندی در این بخش افتتاح و اجرا می‌شود.

بخشدار کاکی افزود: تسریع در اجرای جاده گزدراز_ شیخیان از مطالبات مردم است.

حیدری بیان کرد: اصلاح چهار کردوان ها که از نقاط حادثه خیز به شمار می‌رود از خواسته‌های مردم است.

وی بیان کرد: اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری در اختیار بخشداری و شورای بخش قرار گرفته که بزودی پروژه‌هایی در این روستاها اجرا می‌شود.

حیدری بیان کرد: نوسازی شبکه آب و توسعه شبکه آب باید با جدیت دنبال شود.

وی گفت: زمین‌های روستا جهت احداث مسکن به روستا الحاق شود تا زمینه ساخت مسکن برای جوانان فراهم شود.