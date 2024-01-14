انسداد ۲ محور مرزی گیلان / بارش برف در برخی محورها متوقف شده است

غلامعلی نیک فهم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی در راه‌های مواصلاتی استان گیلان اظهار کرد: بر اساس داده‌های آماری بارش شدید برف در️ محور پونل - خلخال با حداکثر ارتفاع ۵۵ سانتیمتر و محور اسالم - خلخال با حداکثر ارتفاع ۶۵ سانتیمتر گزارش شده است.

مدیرکل راهداری گیلان با بیان اینکه ارتفاع برف در محور بهارستان - آقچای به ۹۰ سانتیمتر می‌رسد، گفت: بارش خفیف برف ️ در محور سیاهکل - دیلمان با حداکثر ارتفاع ۱۵ سانتیمتر و ️ محور آستارا - تالش- پونل با حداکثر ارتفاع ۲۵ سانتیمتر گزارش شده است.

نیک فهم با بیان اینکه بارش برف در برخی محورهای گیلان متوقف شده است، اضافه کرد: ارتفاع برف در محورهای بلوردکان - خصیب دشت، زیاز - شوک و ️ رودسر - لات محله حداکثر ۵ سانتیمتر گزارش شده است.

مدیرکل راهداری گیلان از انسداد دو محور مرزی استان به دلیل بارش شدید برف خبر داد و بیان کرد: ️ گردنه حیران در محور آستارا-اردبیل همراه با کولاک شدید و انسداد مسیر گزارش شده و همچنین گردنه الماس در محور اسالم-خلخال همراه بارش شدید برف و در منطقه زندانه در محور پونل-خلخال نیز بارش شدید برف و انسداد مسیر گزارش شده است.

نیک فهم با بیان اینکه محورهای مواصلاتی شهرستان‌های رشت، سیاهکل و شفت همراه با بارش باران است، گفت: ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان در جریان است.

وی ادامه با اشاره به اینکه محورهای ماسال - گیلوان و محور فومن - ماسوله سفید پوش شده است، گفت: رانندگان برای تردد در جاده‌های کوهستانی و برفگیر حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشید.

نیک فهم تصریح کرد: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های گیلان به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی کلیه محورهای مواصلاتی استان گیلان و محورهای ارتباطی استان‌های همجوار است.