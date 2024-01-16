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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۳

کنعانی:

استرالیا با اقدامات ثبات‌زدای آمریکا در منطقه همراهی می‌کند

استرالیا با اقدامات ثبات‌زدای آمریکا در منطقه همراهی می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر نخست وزیر استرالیا درباره کشورمان، اینگونه اتهام‌زنی‌ها به جمهوری اسلامی ایران را ناعادلانه و بی‌اساس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اظهارات اخیر نخست وزیر استرالیا در خصوص کشورمان، اینگونه اتهام زنی‌ها به جمهوری اسلامی ایران را ناعادلانه و بی اساس دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: دولت استرالیا به خوبی از نقش و جایگاه مهم ایران در برقراری صلح و ثبات در افغانستان، مبارزه مؤثر با پدیده شوم و خطرناک تروریسم داعش و گروه‌های افراطی در منطقه و تأمین امنیت انرژی در یکی از مهمترین آبراه‌های بین المللی جهان آگاه است.

کنعانی اضافه کرد: متأسفانه با وارونه دیدن واقعیت‌های منطقه و با حمایت‌های یک جانبه و عدم جدیت در توقف کشتار مردم بی گناه غزه از سوی رژیم صهیونیستی و همچنین پشتیبانی از اقدامات خودسرانه آمریکا و انگلیس در حمله نظامی به یمن و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، کانبرا مجدداً بعد از تجربه تلخ همراهی با ائتلاف آمریکایی در عراق و افغانستان، در مسیر اشتباهی گام برداشته و با اقدامات ثبات زدای ایالات متحده در منطقه همراهی می‌نماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جا دارد از افکار عمومی بیدار و عدالت‌خواه استرالیا که با حمایت از ملت مظلوم فلسطین خواهان توقف حملات سبعانه رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های مدنی و زنان و کودکان فلسطینی شده اند، قدردانی نمائیم و از دولتمردان استرالیایی هم می‌خواهیم که بعد مسافت جغرافیایی، مانع دوراندیشی سیاسی آنها در درک حقایق سیاسی و امنیتی منطقه نگردد.

کد مطلب 5995967
زهرا علیدادی

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