به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اظهارات اخیر نخست وزیر استرالیا در خصوص کشورمان، اینگونه اتهام زنی‌ها به جمهوری اسلامی ایران را ناعادلانه و بی اساس دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: دولت استرالیا به خوبی از نقش و جایگاه مهم ایران در برقراری صلح و ثبات در افغانستان، مبارزه مؤثر با پدیده شوم و خطرناک تروریسم داعش و گروه‌های افراطی در منطقه و تأمین امنیت انرژی در یکی از مهمترین آبراه‌های بین المللی جهان آگاه است.

کنعانی اضافه کرد: متأسفانه با وارونه دیدن واقعیت‌های منطقه و با حمایت‌های یک جانبه و عدم جدیت در توقف کشتار مردم بی گناه غزه از سوی رژیم صهیونیستی و همچنین پشتیبانی از اقدامات خودسرانه آمریکا و انگلیس در حمله نظامی به یمن و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، کانبرا مجدداً بعد از تجربه تلخ همراهی با ائتلاف آمریکایی در عراق و افغانستان، در مسیر اشتباهی گام برداشته و با اقدامات ثبات زدای ایالات متحده در منطقه همراهی می‌نماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جا دارد از افکار عمومی بیدار و عدالت‌خواه استرالیا که با حمایت از ملت مظلوم فلسطین خواهان توقف حملات سبعانه رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های مدنی و زنان و کودکان فلسطینی شده اند، قدردانی نمائیم و از دولتمردان استرالیایی هم می‌خواهیم که بعد مسافت جغرافیایی، مانع دوراندیشی سیاسی آنها در درک حقایق سیاسی و امنیتی منطقه نگردد.