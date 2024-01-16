ابلاغ بخشنامه دستورالعمل صدور مجوز فعالیت موسسات آموزشی گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ابوطالب قاسمی با این خبر گفت: بر اساس این بخشنامه اعتبار مجوز مدرسان برای تدریس در دروسی که مجوز آن‌ها قبلاً صادر شده است از زمان صدور به مدت سه سال بوده و نیازمند ارسال درخواست و مدارک آن‌ها برای تمدید مجوز نیست.

سرپرست دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و آموزش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: مؤسسات آموزشی موظف هستند قبل از شروع هر دوره، فهرست کامل مدرسان اعم از متقاضیان جدید اخذ مجوز و مدرسان دارای مجوز قبلی را به اطلاع ادارات کل استانی مربوطه برسانند.

به گفته قاسمی مسؤولیت نظارت بر نحوه فعالیت این افراد در مؤسسات دارای مجوز، بر عهده ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها است و هرگونه سوءاستفاده احتمالی، در چارچوب مقررات بررسی و اقدام مقتضی انجام می‌شود.

سرپرست دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و آموزش گردشگری ادامه داد: ادارات کل استانی مکلف هستند اطلاعات مدرسان دارای مجوز در هر دوره را به صورت گزارشات دورهه‌ای به دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری منعکس کنند.

به گفته وی شروع دوره، منوط به ارسال فهرست مدرسان مربوطه به تفکیک هر درس در هر مؤسسه، به دفتر مذکور خواهد بود.

سرپرست دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و آموزش در خصوص بند ۲ این بخشنامه اظهار داشت: به منظور تسهیل در رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان تدریس در مؤسسات آموزشی، تا اطلاع ثانوی تصویر درخواست امضا شده متقاضیان در صورت تأیید مدرس با مسئولیت مؤسسه آموزشی، نیز مورد قبول است و هرگونه سوءاستفاده احتمالی در این خصوص، موجب لغو مجوز مؤسسه می‌شود.

قاسمی در خصوص بند ۳ این بخشنامه گفت: با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و کاهش فرآیند اداری، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اعتبار مجوز دوره‌ها برای مؤسسات، سه سال است و مؤسسات آموزشی موظفند، ضمن اطلاع‌رسانی دوره‌های مربوطه در هر مرحله، هرگونه تغییر در دوره‌ها را نیز به ادارات کل استان‌ها اطلاع دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: مطابق با دستورالعمل و ضوابط آموزشی، هر مدرس صرفاً در دو درس دارای آزمون جامع، امکان اخذ مجوز را دارد و مؤسسات آموزشی مکلف هستند از به‌کارگیری افراد متقاضی بیش از دو درس برای تدریس موضوع این بند، خودداری کنند.

به گفته قاسمی، بر اساس بند آخر این بخشنامه، تمام مدارک ارسالی مرتبط با مدرسان و مؤسسات آموزشی از جمله تاییدیه امضا درخواست مدرس موضوع بند ۲ این بخشنامه برای صدور هرگونه مجوز به دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، باید ضمن بررسی دقیق توسط مسئولین و کارشناسان آموزش اداره کل استان گواهی و تأیید شود.

وی خاطرنشان کرد: این بخشنامه از تاریخ صدور، برای یک سال به صورت آزمایشی ابلاغ و در صورت موفقیت در اجرا، تداوم خواهد داشت. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها خواهد بود.