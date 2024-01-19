علیرضا اکبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در اولین دیدار جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا اظهار داشت: کاملاً مشخص بود که فلسطین نمی‌تواند مشکل جدی برای ما ایجاد کند، چرا که این تیم مقابل ما حرفی برای گفتن نداشت. درست است که یک گل مقابل فلسطین دریافت کردیم اما در مجموع تیمی نبود که بخواهد ما را به دردسر بیاندازد. بازیکنان ما خوب بازی کردند و به نوعی برای تیم ملی ما این دیدار یک بازی تدارکاتی بود، البته به دلیل ضعیف بودن فلسطین تیم ملی کشورمان محک جدی نخورد اما همچنان نگرانی در خصوص خط دفاع وجود دارد که باید برای بازی‌های سخت آینده مشکلات برطرف شود.

خط حمله ایران فوق العاده است

وی درباره عملکرد خط دفاعی تیم ملی عنوان کرد: یکی از بهترین خطوط تیم ملی خط حمله است که مهاجمان فوق العاده‌ای دارد طارمی، آزمون، قایدی، جهانبخش و مغانلو هرکدام به تنهایی خطرناک هستند و وقتی که کنار هم قرار می‌گیرند هر خط دفاعی را به دردسر خواهند انداخت. تجربه و جوانی در خط حمله ایران همه تیم‌های صاحب نام در جام ملت‌های آسیا را نگران کرده چون می‌دانند مقابل ایران بازی کردن آسان نیست. مهاجمان ما هم باید از موقعیت‌هایی که به دست می‌آورند نهایت استفاده را ببرند، امیدوارم یکی از مهاجمان ما بتواند آقای گل این تورنمنت بزرگ شود

خط دفاع کار سختی در پیش دارد

کارشناس فوتبال کشورمان با اشاره به اشتباه خط دفاعی تیم ملی تاکید کرد: در دیدار فلسطین خط دفاع یک اشتباه مرتکب شد که یک گل هم دریافت کردیم، این اتفاق برای فوتبال ما که تفاوت زیادی با فوتبال فلسطین دارد خوب نیست. تیم ملی نباید دروازه‌اش به راحتی باز شود اگر چنین اتفاقی رقم بخورد همه بازیکنان مقصر هستند. بازیکنان در خط دفاعی باید آرایش و نظم و هماهنگی خوبی داشته باشند تا دچار اشتباه نشوند. هرچند فلسطین را شکست دادیم اما نباید این برد باعث شود ضعف‌ها را فراموش کنیم.

هافبک اسبق تیم فوتبال استقلال تهران در ادامه افزود: در دیدارهای بعدی حریفان به مراتب قدرتمندتر خواهند بود و یک اشتباه می‌تواند ضربه بدی به ما بزند باعث حذف ما از رقابت‌ها شود. کادر فنی باید مدافعان را جدای از مسائل تاکتیکی از لحاظ روحی و روانی هم آماده کند تا دیگر شاهد اشتباه از خط دفاع نباشیم. امیدوارم گلی که مقابل فلسطین دریافت کردیم تجربه خوبی برای مدافعان تیم ملی ما شده باشد.

هنگ کنگ انتحاری بازی خواهد کرد

اکبر پور در خصوص تیم ملی فوتبال هنگ کنگ که حریف بعدی ایران است گفت: هنگ کنگ برابر امارات بازی خوبی انجام داد و نشان داد می‌تواند تیم خطرناکی برای سایر حریفان باشد. بازیکنان ما باید خیلی هوشیار باشند که موقعیت به بازیکنان این تیم ندهند. تیم ملی هنگ کنگ نمی‌خواهد بدون امتیاز با جام خداحافظی کند بنابراین مقابل تیم ملی کشورمان انتحاری بازی خواهد کرد تا بتواند حداقل یک امتیاز را کسب کند.

وی ادامه داد: کادر فنی بطور حتم در تمرینات شبیه سازی با هنگ کنگ را در دستور کار قرار خواهد داد و با یک آنالیز دقیق ترکیب اصلی را به میدان خواهد فرستاد تا یک برد دیگر نصیب ایران شود و با خیال راحت به مصاف امارات برود که مهم‌ترین حریف ما در این گروه است.

باید با صدرنشینی به مرحله بعد صعود کنیم

کارشناس فوتبال با اشاره به وضعیت تیم ملی در گروه خود و صعود به مرحله بعد تصریح کرد: برای اینکه در مرحله حذفی به قرعه خوبی را داشته باشیم باید به عنوان صدرنشین از گروه خود صعود کنیم. شکست امارات هم دور از دسترس نیست، رقبای سرسخت از مرحله بعد خود را نشان می‌دهند. بنابراین بازیکنان ما باید هنگ کنگ و امارات را شکست دهند تا صدرنشین شویم، مردم ایران این بار امیدوارند با یک مربی ایرانی بعد از گذشت ۴ دهه در جام ملت‌های آسیا به قهرمانی برسیم.

اکبر پور در پایان خاطر نشان کرد: همه باید کنار تیم ملی باشیم و از این تیم پر ستاره حمایت کنیم، آخرین باری که به قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست پیدا کردیم یک مربی وطنی هدایت تیم ملی را بر عهده داشت و حالا امیدواریم بعد از حشمت مهاجرانی که آخرین قهرمانی را برای ما به دست آورد در این دوره امیر قلعه‌نویی بتواند تیم ملی را به قهرمانی برساند.