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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۵۹

با محور رقابت نوجوانان تهرانی؛

جشنواره «قصه ایران آینده» برگزار می‌شود

جشنواره «قصه ایران آینده» برگزار می‌شود

جشنواره «قصه ایران آینده» با رقابت نوجوانان تهرانی و هدف شناسایی و کشف نوجوانان مستعد و علاقه‌مند در حوزه قصه‌نویسی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره داستان‌نویسی و روایت‌گری نوجوانان با عنوان «قصه ایران آینده» با هدف شناسایی و کشف نوجوانان مستعد و علاقه‌مند در حوزه قصه‌نویسی، قصه‌گویی و روایتگری و راه‌اندازی حلقه نویسندگان و راویان نوجوان، در فرهنگسراهای شهر تهران برگزار می‌شود.

در جشنواره «قصه ایران آینده» نوجوانان علاقه‌مند به نویسندگی و روایت‌گری در مقاطع متوسطه اول و دوم، با ترسیم ایران آینده، رؤیای خود را از ایران سال ۱۴۲۴ در قالب قصه و روایتگری ارایه می‌دهند.

این‌جشنواره در محور قصه‌گویی و در ۲ بخش «نگارش رؤیای من در ایران آینده»، شامل نگارش داستان و «روایت خلاقانه‌ی رؤیای من از ایران آینده» شامل ساخت فیلم کوتاه (حداکثر ۵ دقیقه) از روایت خلاقانه نوجوانان، طراحی شده است و نوجوانان به صورت انفرادی با ارسال آثار خود در هر ۲ بخش، امکان رقابت در این جشنواره را دارند.

بهره‌مندی از قوه تخیل، تکنیک‌های نویسندگی، تمرکز بر ایمان و امید در قصه، خلاقیت در ارائه و روایتگری جذاب از جمله نکاتی است که نوجوانان باید در خلق آثار خود به آن توجه کنند.

نوجوانان علاقه‌مند به شرکت در این جشنواره می‌توانند از ۲۶ دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ آثار خود را به سایت جشنواره به نشانی https://iraneayandeh.farhangsara.ir ارسال کنند و یا با ارسال عدد ۱ به سامانه ۲۰۰۰۱۸۳۷۳۷، لینک شرکت در جشنواره را دریافت و نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام و بارگذاری آثار خود اقدام کنند.

کد مطلب 5996451

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