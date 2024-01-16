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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۱۵

احداث ترمینال ریمدان در مرز ایران و پاکستان؛ به زودی

احداث ترمینال ریمدان در مرز ایران و پاکستان؛ به زودی

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: ترمینال ریمدان به زودی در مرز ایران و پاکستان ساخته خواهد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امر خارجه درباره روابط تجاری ایران و پاکستان گفت: تا مرداد ماه حدود ۱۰۰ کامیون بین دو کشور حمل ونقل کالا می‌کردند، ولی در حال حاضر این میزان به ۵۵۰ کامیون افزایش یافته است. برنامه ریزی شده که این میزان تا ۱۰۰۰ کامیون نیز افزایش یابد. ترمینال ریمدان به زودی در مرز ایران و پاکستان ساخته خواهد شده است.

وی درباره تعرفه‌های ترجیحی و آزاد تجارت بین دو کشور نیز بیان کرد: مذاکرات درباره تجارت با تعرفه ترجیحی و آزاد بین دو کشور چندین سال است در حال اجراست و تقریباً به نتایج خوبی رسیده ایم.

صفری گفت: تجارت ایران و پاکستان در ۹ ماهه امسال ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال بوده که سهم صادرات کالاهای ایرانی به این کشور نزدیک ۱.۵ میلیارد دلار ثبت شده است.

کد مطلب 5996502
سمیه رسولی

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