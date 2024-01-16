حمله مقاومت اسلامی عراق به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق از حمله خود به مرکز اراضی اشغالی در روزهای گذشته خبر داد.
مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد: در ادامه اقدامات خود در مقاومت در برابر اشغالگران و در یاری مردم غزه، رزمندگان مقاومت اسلامی عراق طی روزهای گذشته هدفی حیاتی را در مرکز رژیم صهیونیستی هدف قرار دادند.
در ادامه این بیانیه آمده است: این حمله با استفاده از موشک دور برد «الارقب» (کروز پیشرفته) به انجام رسید. مقاومت اسلامی عراق تاکید میکند که به هدف قراردادن موضعهای دشمن ادامه خواهد داد و وعده میدهد که اقدامات بیشتری را صورت خواهد داد.
گفتنی است مقاومت اسلامی عراق پیشتر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین حملههای خود به اراضی اشغالی و همچنین پایگاههای واشنگتن در منطقه، به دلیل دستداشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.
در همین راستا شب گذشته نیز یکی از پایگاههای اشغالگران آمریکایی در منطقه از سوی مقاومت اسلامی عراق هدف گرفته شد. مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیهای اعلام کرد که پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی را در میدان گازی «کونیکو» واقع در سوریه هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه صادرشده از سوی مقاومت اسلامی عراق حمله به پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در میدان گازی «کونیکو» با استفاده از موشک به انجام رسیده است.
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