حمله موشکی اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اشغالگران صهیونیست طی ساعت‌های گذشته به صورت گسترده به بخش‌های مختلف کرانه باختری حمله کردند.

عناصر رژیم صهیونیستی با یورش به اردوگاه بلاطه واقع در شرق نابلس در کرانه باختری اقدام به تخریب خیابان‌های این اردوگاه کردند.

پهپادهای جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به صورت گسترده بر فراز اردوگاه بلاطه به پرواز درآمدند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که یک پهپاد اسراییلی یک خودرو در نزدیکی اردوگاه بلاطه را هدف حمله موشکی قرار داد.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست مانع رسیدن نیروهای امدادی به خودروی مذکور در نزدیکی خیابان القدس شده اند.

عناصر ارتش رژیم صهیونیستی با هر بار حمله به کرانه باختری اقدام به بازداشت بی دلیل تعداد زیادی از جوانان فلسطینی می‌کنند.

کمیته امور اسرا و باشگاه اسیر فلسطین روز گذشته در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که نظامیان اشغالگر صهیونیست تنها طی ۲۴ ساعت ۵۰ فلسطینی دیگر را در حمله به بخش‌های مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر گذشته تاکنون نزدیک به ۶۰۰۰ فلسطینی در کرانه باختری توسط اشغالگران صهیونیست بازداشت شده اند.