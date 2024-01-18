صنعت تبلیغات را به صنعت پوشاک نزدیک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر، عصر امروز پنج‌شنبه ۲۸ دی با نمایش ۱۸۰ اثر برتر از هزار و ۳۸۰ اثر ارسال شده به این رویداد در موزه هنرهای زیبای مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد افتتاح شد.

افتتاح این نمایشگاه با حضور همسر شهید فطرتی از شهدای دوران دفاع مقدس که خیاط بود و دختر و همسرش نیز در حال فعالیت در همین حوزه هستند، همراه است.

پیش از افتتاح رسمی این رویداد، علیرضا بابایی دبیر این دوره از جشنواره در جمع شرکت‌کنندگان گفت: ۲۰ ویژند در بخش مد و صنعت، ۲۳ ویژند در بخش مد تراز و آثاری با محور لباس اجتماع، مجلسی، نوجوان و … در این نمایشگاه عرضه شده است که البته در برخی بخش‌ها تعداد آثار به داوری نرسیده اما در سالن نمایشگاه به نمایش درآمده‌اند.

وی افزود: در بخش صنعت تبلیغات و سبک پوشش تعداد قابل توجهی آثار به جشنواره ارسال شد که ۳۰ اثر به نمایش در آمد و برای اولین بار در این بخش فقط تصویر داوری شده است نه لباس.

بابایی گفت: در سه حوزه طراح پارچه و لباس، الگو و دوخت و سبک سازی و استایل داوری صورت گرفته است. همچنین تعداد کل آثار دریافتی این دوره از جشنواره هزار و ۳۸۰ اثر در دو بخش بود و ۳۰۰ اثر نیز در بخش صنعت تبلیغات و سبک پوشش رسیده است.

در ادامه سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: در این دوره تأکید بر حضور ویژندها بود اما منعی برای حضور طراحان به صورت فردی وجود نداشت و در این دوره از جشنواره بیش از ۲۲ کارگاه یک روزه بر اساس مودبرد یا بیانیه مضمون جشنواره در اقصی نقاط ایران برگزار شده است.

وی ادامه داد: طراحان ما در این کلاس‌ها با ادبیات علمی‌تر طراحی بر اساس شاخص‌های ایرانی اسلامی، رنگ، طرح، موتیف و … آشنا شدند. طبعاً یک طراح برای اولین بار شاید نتواند به مرحله آخر جشنواره برسد اما دیپلم افتخار و گواهی حضور در این کلاس‌ها به آنها داده می‌شود.

امامی گفت: سعدآباد به عنوان فاخرترین موزه گالری ایران میزبان ویژندها، گروه‌ها، صنعت و سنفی است که دارد پوشاک ایرانی اسلامی تولید می‌کند و ایرانی بودن را به بزرگ‌ترین جشن ملی ما یعنی دهه فجر وصل کرده است.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که وقتی یک تولید کننده از طراح ایرانی استفاده می‌کند و مردم از یک ویژند ایرانی استفاده می‌کنند، اقتصاد ملی ما شکوفا می‌شود چون پر اشتغال‌ترین صنعت کشور، صنعت پوشاک بوده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: اگر همین چند میلیاردی که برای لباس قاچاق هزینه می‌شود، برای خرید لباس ایرانی خرج شود و البته لباس ایرانی سالم‌تر، زیباتر و شکیل‌تر باشد مشکلات اقتصادی هم به مدد این صنعت حل می‌شود.

وی ادامه داد: ما از هنر زندگی و سبک زندگی مردم صحبت می‌کنیم لذا اینکه می‌بینید در هر قسمتی از نمایشگاه آثار یک ویژند خاص ابه نمایش درآمده است، دلیل آن احترام به کسانی است که افسر جنگ اقتصادی در حوزه پوشاک هستند و آمده‌اند تا در جشنواره بهترین آثارشان را برای امسال و شب عید عرضه کنند.

امامی گفت: از امشب بیش از ۱۵۰ تابلوی بزرگ در سراسر شهر تهران با اسم ویژندهای برتر جشنواره مد و لباس فجر این برندها را به مدت پنج روز تبلیغ می‌کنند. یعنی یک قدم در تبلیغات به برندهای شرکت کننده در جشنواره فجر کمک کرده‌ایم تا به روزی برسیم که یک مانتوی خوب، لباس اجتماع خوب و … بتواند در تابلوهای شهری تهران تبلیغات کند.

وی ادامه داد: تبلیغات در تهران گران است و مسئولان شهرداری تهران این حسن نیت را داشتند که ویژندها را به تبلیغات رایگان مهمان کنند و به ما قول داده‌اند غیر از تخفیف فرهنگی درصدی هم تخفیف ویژه برای مد و لباس و پوشاک حجاب داشته باشند. اگر ما چادر جدید یک ویژند را در اقصی نقاط ایران به صورت عفیفانه و متناسب با فرهنگ و ارزش‌های خودمان تبلیغ کنیم آن چادر به صورت گسترده به فروش می‌رسد و قیمت آن متعادل می‌شود. ما باید صنعت تبلیغات را به صنعت پوشاک بیشتر نزدیک کنیم به خصوص در حوزه محصولات عفاف و حجاب تا مردم به تولید کنندگان واقعی دسترسی پیدا کنند.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: همه تولیدکنندگان حداقل یک صفحه مجازی دارند اما بسیاری از مردم آنها را نمی‌شناسند ما با تبلیغات محیطی که از امشب در تهران انجام می‌شود، سعی در شناساندن ویژندهای ایرانی داریم.

امامی با تأکید بر اینکه بخش تبلیغات مد و لباس را باید ایرانی کنیم، گفت: من اسم این را گذاشته‌ام ملی شدن صنعت تبلیغات مد ایران. پوشاک ما ملی هست و ویژندهای بزرگی در حوزه محصولات حجاب، لباس مجلسی، کت و شلوار و … داریم اما تبلیغات ما باید متناسب با فرهنگ خود ما باشد و چون متناسب نبوده تلویزیون تبلیغات مربوط به پوشاک را پخش نمی‌کرد. ما با هوش مصنوعی و با استفاده از موقعیت‌پردازی‌های جدید که بخشی را در عکس‌های همین جشنواره می‌بینید می‌توانیم یک مانتوی زنانه را در تلویزیون تبلیغ کنیم و این منجر به افزایش و رونق اقتصاد حجاب می‌شود.

در ادامه مراسم سیدمحمد هاشمی، جانشین وزیر و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان از نمایشگاه جشنواره مد و لباس فجر بازدید کردند.

نمایشگاه دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر تا روز چهارشنبه چهارم بهمن از ساعت ۹ تا ۱۷ در موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برپاست.