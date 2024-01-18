ساخت دستگاه «اسکن سه بعدی» برای مین و بمب یابی توسط فناوران

مجید نوروزی مدیر عامل شرکت دانش بنیان صنایع مکاترونیک مجید در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمینه فعالیت این شرکت و همچنین نوع محصولات ساخته شده توضیح داد و گفت: شرکت ما در حوزه الکترونیک و مکانیک فعالیت دارد و برای صنایع نظامی، صنعتی، خودرو و پزشکی محصولاتی ساخته که چند مورد نیز ثبت اختراع شده است.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان صنایع مکاترونیک مجید با اشاره به ساخت دستگاه اسکن سه بعدی و ویژگی های آن نیز گفت: این دستگاه قابلیت اسکن از زیر سطح زمین به صورت لایو و قابلیت ذخیره ٢۵٠ اسکن در حافظه را دارد. این دستگاه دارای نرم افزار تخصصی به صورت سه بعدی روی کامپیوتر و لپ تاپ است و می تواند انواع فلزات زیر زمین، آب و حفره های خالی را تشخیص و از هم تفکیک دهد.

وی نمایش عمق و ابعاد هدف به صورت عددی و تصویر سه بعدی ، اتصال دستگاه به لپ تاپ به صورت بولوتوثی و باتری قابل شارژ و کارایی مفید ٨ ساعت با یکبار شارژ را از ویژگی های این دستگاه برشمرد.

نوروزی درباره کارکرد دستگاه اسکن سه بعدی در آب یابی توضیح بیشتری ارائه داد و گفت: این دستگاه قابلیت تشخیص رطوبت و آب های زیر سطحی را دارد، این نوع دستگاه در زمینه های مختلف صنعتی برای کاوش آب و لایه های سنگی فلزی و فلزات با حجم بالا استفاده می شود، این دستگاه ها توسط فرکانسی که به زمین ارسال می کنند، مقاومت قسمت های مختلف زمین را سنجیده و با استفاده از ۵ پراپ که به زمین متصل می شود و نرم افزار مخصوص ، لایه های مرطوب و دارای آب را در عمق های ۵۰ الی ۱۰۰ متری به صورت دو و سه بعدی تشخیص دهد.

وی در ادامه به ویژگی های این دستگاه در حوزه نظامی مثل مین یابی و بمب یابی اشاره کرد و گفت: با استفاده از این دستگاه می توان بمب ها و قطعات منفجر نشده در زیر سطح زمین را کاوش و شناسایی کرد و این توانایی را دارد که ابعاد، نوع جنس و محل دقیق این اجسام را به کاربر اطلاع دهد.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان صنایع مکاترونیک مجید خاطرنشان کرد: این دستگاه کاربردهای دیگری از جمله شناسایی قطعات فلزی به جا مانده در مناطق جنگی که در زیر سطح زمین وجود دارد را دارد و به صورت اعلان صوتی و تصویری توسط مانیتور دستگاه به کاربر اطلاع می دهد. این دستگاه دارای بدنه قوی از نوع پلاستیک ABS و کربن بوده و دارای بسته بندی و کیف نظامی است و از دو یا چند سیم پیج در دیسک خود استفاده می کند و کاربردهای مختلفی در حوزه شناسایی فلزات مدفون شده در عمق های بالا را دارد.

نوروزی با بیان اینکه این محصول تولید انبوه شده و تمام مجوزهای لازم از جمله دانش بنیانی، پروانه بهره برداری و میراث فرهنگی اخذ کرده است، افزود: تاکنون حدود ١٠٠ مورد از این دستگاه ها را به درخواست بخش خصوصی ساخته و به فروش رسانده ایم.

وی افزود: این محصول نمونه داخلی ندارد و قیمت نمونه خارجی آن ۵ الی ١٠ برابر گران تر از محصول ما است. قیمت این محصول در داخل از ۶٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان است و نمونه مشابه خارجی آن تا یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.