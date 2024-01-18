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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۸:۴۹

وزارت خارجه پاکستان:

به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام کامل می‌گذاریم

به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام کامل می‌گذاریم

وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام کامل می‌گذاریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام کامل می‌گذاریم.

در ادامه این بیانیه آمده است: پاکستان یک سری حملات نظامی در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام داد. هدف از اقدام امروز تأمین امنیت و منافع ملی پاکستان بود که در درجه اول اهمیت قرار دارد و قابل خدشه نیست.

وزارت خارجه پاکستان در ادامه یادآور شد: به تلاش‌های خود برای یافتن راه حل‌های مشترک با ایران برای مقابله با تروریسم ادامه خواهیم داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ایران کشوری برادر است و مردم پاکستان برای مردم ایران احترام و محبت زیادی قائل هستند.

کد مطلب 5997868

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    نظرات

    • ایرج طیاری IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
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      پاسخ
      ارزومندم همه اهداف برای نابودی تروریسم باهمین روال پیش برود تا ریشه منافق بخشکد

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