به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام کامل می‌گذاریم.

در ادامه این بیانیه آمده است: پاکستان یک سری حملات نظامی در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام داد. هدف از اقدام امروز تأمین امنیت و منافع ملی پاکستان بود که در درجه اول اهمیت قرار دارد و قابل خدشه نیست.

وزارت خارجه پاکستان در ادامه یادآور شد: به تلاش‌های خود برای یافتن راه حل‌های مشترک با ایران برای مقابله با تروریسم ادامه خواهیم داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ایران کشوری برادر است و مردم پاکستان برای مردم ایران احترام و محبت زیادی قائل هستند.