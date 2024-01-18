واکنش کاخ سفید به پرتاب موشک از پاکستان به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیزه، «جان کربی»، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در نشست خبری خود به تحولات منطقه و پرتاب موشک از پاکستان به ایران واکنش نشان داد و گفت: «درگیری های ایران و پاکستان را زیر نظر داریم و خواهان تشدید تنش نیستیم.»

این مقام ارشد کاخ سفید ادعا کرد که حمله موشکی ایران به پاکستان نمونه دیگری از رفتار بی‌ثبات‌کننده آن در منطقه است.

کربی در عین حال در تلاش برای القای ایران هراسی در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت: «نمی‌خواهیم ایران دارای سلاح هسته‌ای باشد.»

پیش از این نیز، وزارت خارجه روسیه در واکنش به تشدید تنش‌ها بین ایران و پاکستان، با انتشار بیانیه‌ای از تهران و اسلام‌آباد خواست که حداکثر خویشتن‌داری را نشان دهند و مسائل را منحصراً از طریق دیپلماسی حل‌وفصل کنند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه ضمن «آمادگی مسکو برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی» آمده است که «مسکو امیدوار است که ایران و پاکستان به‌زودی بتوانند اختلاف‌ها را با روح حُسن هم‌جواری دیرینه حل کنند.»

ساعاتی پیش «یانگ یو دونگ» سر کنسول چین در کراچی نیز در اظهاراتی تاکید کرد: پاکستان و ایران می‌توانند مشکلات را از طریق گفتگو حل کنند.

وی افزود: چین به دو کشور دوست یعنی پاکستان و ایران می‌گوید ما آماده ایفای نقش میانجی هستیم.

«عارف علوی» رئیس جمهور پاکستان نیز درباره درگیری‌های اخیر مرزی میان ایران و پاکستان گفت: ما از نیروهای مسلح در هدف قرار دادن مخفیگاه‌های تروریست‌ها که ضمن مصون ماندن شهروندان ایرانی رخ داد، قدردانی می‌کنیم. ما به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها احترام کامل می‌گذاریم و از سایر کشورها نیز همین انتظار را داریم.

وی در ادامه تأکید کرد که پاکستان و ایران دو کشور برادر هستند و مسائل باید از طریق گفتگو و رایزنی متقابل حل شود.

از طرفی دیگر ارتش پاکستان هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما در جریان حملات اخیر به نقاط مرزی، نهایت احتیاط را به کار بردیم تا از آسیب‌های جانبی جلوگیری کنیم. ارتش پاکستان بر لزوم انجام گفت و گو و همکاری برای حل مسائل دوجانبه با ایران نیز تاکید کرد.

همچنین «ممتاز زهرا»، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در اسلام‌آباد گفت: ایران کشور برادر ما است و مردم پاکستان برای ملت ایران احترام و محبت زیادی قائل هستند.

وی افزود: ما هیچ تمایلی به تشدید تنش‌ها نداریم و با توجه به روابط برادرانه میان دو کشور انتظار می‌رود هیچ اقدامی برای تحت تأثیر قرار گرفتن صلح و امنیت در منطقه انجام نخواهد شد.

ممتاز زهرا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران کشور بسیار نزدیک و همسایه ما است و معتقدیم که کانال‌های ارتباطی میان دو کشور می‌تواند راهکار رسیدگی به مسائل مشترک باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما همواره بر گفت‌وگو و همکاری در مقابله با چالش‌های مشترک از جمله تهدید تروریسم تاکید کرده‌ایم و به تلاش خود برای یافتن راه‌حل‌های مشترک ادامه خواهیم داد.

ممتاز زهرا افزود: پاکستان به عنوان یک عضو مسئول جامعه بین المللی، از اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد از جمله تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای عضو حمایت می‌کند.

وی به زعم خود گفت که پاکستان با پیروی از اصول بین المللی و با استفاده از حقوق مشروع خود در چارچوب قوانین بین المللی، هرگز اجازه نخواهد داد که حاکمیت و تمامیت ارضی خود تحت هیچ شرایطی به چالش کشیده شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد که این کشور به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران احترام کامل می‌گذارد و تنها هدف از اقدام امروز تأمین امنیت و منافع ملی پاکستان بود که در درجه اول اهمیت قرار دارد و قابل خدشه نیست.