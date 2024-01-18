  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۸

انتصاب یک ایرانی در فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر

انتصاب یک ایرانی در فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر

حوریه برادران به عنوان نایب رئیس فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر در منطقه مرکز و جنوب آسیا انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر در منطقه آسیا و اقیانوسیه در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه امروز پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه با حضور نمایندگان بیش از ۲۸ کشور برگزار شد و حوریه برادران مدیر بین الملل فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان با اکثریت آرا به عنوان نایب رئیس منطقه مرکز و جنوب آسیا به مدت چهار سال انتخاب شد.

گفتنی است حوریه برادران در چهار سال گذشته نیز نایب رئیس منطقه مرکز و جنوب آسیا در فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر بوده است.

کد مطلب 5997916
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها