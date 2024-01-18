انتصاب یک ایرانی در فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر در منطقه آسیا و اقیانوسیه در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه امروز پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه با حضور نمایندگان بیش از ۲۸ کشور برگزار شد و حوریه برادران مدیر بین الملل فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان با اکثریت آرا به عنوان نایب رئیس منطقه مرکز و جنوب آسیا به مدت چهار سال انتخاب شد.

گفتنی است حوریه برادران در چهار سال گذشته نیز نایب رئیس منطقه مرکز و جنوب آسیا در فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر بوده است.