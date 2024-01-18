  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳

فرمانده انتظامی رضوانشهر:

قاتل ۱۷ ساله در رضوانشهر کمتر از یک ساعت دستگیر شد

قاتل ۱۷ ساله در رضوانشهر کمتر از یک ساعت دستگیر شد

رشت - فرمانده انتظامی رضوانشهر از وقوع یک فقره قتل و دستگیری قاتل ۱۷ ساله در کمتر از یک ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدخلیل صفوی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری و متعاقب آن قتل فردی در این شهرستان، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد ضارب به دلیل اختلافات شخصی با فردی در این شهرستان درگیر شده و پس از قتل از محل متواری شده است.

سرهنگ صفوی افزود: پس از تحقیقات پلیس، قاتل ۱۷ ساله که از اراذل و اوباش سابقه‌دار شهرستان است، در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر در پایان با بیان اینکه قاتل با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت از شهروندان خواست در هنگام عصبانیت از انجام رفتارهای هیجانی و نابخردانه که عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه دارد، پرهیز کنند.

کد مطلب 5998109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زاهدی IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باید سریعتر محاکمه و سپس مجازات قصاص شود .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه