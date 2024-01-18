قاتل ۱۷ ساله در رضوانشهر کمتر از یک ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدخلیل صفوی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری و متعاقب آن قتل فردی در این شهرستان، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد ضارب به دلیل اختلافات شخصی با فردی در این شهرستان درگیر شده و پس از قتل از محل متواری شده است.

سرهنگ صفوی افزود: پس از تحقیقات پلیس، قاتل ۱۷ ساله که از اراذل و اوباش سابقه‌دار شهرستان است، در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر در پایان با بیان اینکه قاتل با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت از شهروندان خواست در هنگام عصبانیت از انجام رفتارهای هیجانی و نابخردانه که عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه دارد، پرهیز کنند.