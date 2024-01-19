ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی درباره وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور گفت: برابر آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک پلیس راهور در سراسر کشور، در حال حاضر شاهد ترافیک نیمه سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس حدفاصل بیلقان تا سرودار و مسیر شمال به جنوب این محور در محدوده تونل کندوان هستیم.

وی ادامه داد: همچنین در هر دو مسیر محور هراز ترافیک پرحجم و در محدوده‌های پیست آبعلی و مسیر شمال به جنوب در محدوده بایجان ترافیک نیمه سنگین است.

وی افزود: همچنین گزارش‌ها حاکی از ترافیک پرحجم در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده‌های حسین آباد و مهرویلا و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قم – تهران حدفاصل رشید آباد تا پل شهید کاظمی است.

شیرانی درباره آخرین وضعیت جوی جاده‌های کشور نیز گفت: گزارش‌ها حاکی از بارش برف و باران در برخی از محورهای استان کرمان و بارش باران در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان است.