نمازگزاران زنجانی در حمایت از مردم غزه راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم پایتخت شور و شعور حسینی بعد از اقامه نماز جمعه امروز (۲۹ دی‌ماه) همزمان با چهار استان در کشور در راستای تداوم جمعه‌های خشم، با برگزاری راهپیمایی از مردم مظلوم غزه حمایت کرده و انزجار خود را از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

در این راهپیمایی که از محل مصلای خاتم‌الانبیای زنجان تا میدان رسل برگزار شد، نمازگزاران زنجانی ضمن محکوم کردن جنایات بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه، از دلاوری‌های رزمندگان انصارالله یمن نیز حمایت کردند.

تجمع‌کنندگان با سر دادن فریاد «مرگ بر اسرائیل، «مرگ بر آمریکا»، «جنایات اسرائیل، جنایت آمریکاست»، «این همه قتل و غارت، حمایت آمریکا ستم و «مرگ بر رژیم کودک‌کش»، جنایت‌های ددمنشانه این رژیم غاصب علیه مردم مظلوم فلسطین را محکوم کردند.