مقاومت اسلامی عراق یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مقاومت اسلامی عراق، شامگاه امروز (جمعه)، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که روز گذشته یک فروند پهپاد آمریکایی «MQ9» را در آسمان استان «دیالی» با سلاح مناسب هدف قرار داده است..

بر پایه این گزارش، این پهپاد که از پایگاه «علی السالم» در کویت به سوی عراق پرواز کرده بود، در استان «دیاله» در شرق عراق سرنگون شده است.

مقاومت اسلامی عراق به زمان دقیق سرنگونی این پهپاد هیچ اشاره‌ای نکرده است.

از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در ۱۵ مهرماه تاکنون، مقاومت اسلامی عراق ده‌ها حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه را انجام داده است.

این گروه مقاومت عراق به دنبال جنایات و حملات وحشیانه رژیم اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه و حمایت واشنگتن از این حملات به آمریکا پیشتر نیز هشدار داده بود که پایگاه‌های آن کشور در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد.

مقاومت اسلامی عراق همچنین بر تداوم هدف قرار دادن مواضع نیروهای اشغالگر آمریکا و پایگاه‌های آنها تاکید کرد.