مستندی مبنی بر کشته شدن یک کودک در مقر موساد در دست نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، در گفت‌وگوی تلفنی خانم هانکه لرونس اسلات وزیر امور خارجه هلند با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت‌وگو شد.

خانم هانکه برونس اسلات، وزیر امور خارجه هلند در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن اشاره به مناسبات تاریخی با ایران مجدداً اقدام تروریستی در کرمان را محکوم نمود.

وزیر خارجه هلند با اشاره به مواضع کشورش در مورد اقدام صورت گرفته علیه تروریست‌ها در اقلیم کردستان عراق، بر لزوم خویشتن داری میان دو طرف تاکید کرد.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این تماس ضمن اشاره به قدمت مناسبات دو کشور، بر تلاش‌های مشترک فیمابین برای گسترش مناسبات دو کشور در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد.

امیرعبداللهیان با تاکید بر ضرورت اقدام متناسب و مؤثر هلند در مسیر مبارزه علیه تروریسم، اظهار داشت: کانون طراحی و اجرای برخی عملیات تروریستی در ایران که منجر به شهادت مردم بی گناه ایران شد، مقر جاسوسی و تروریستی مستقر در کردستان عراق بوده و طبعاً اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله مؤثر با تروریسم و در چارچوب حقوق بین‌الملل و دفاع مشروع استوار بوده است.

امیرعبداللهیان با اشاره به احترام جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و وجود روابط راهبردی میان تهران و بغداد، افزود: حفظ امنیت ملی به عنوان خط قرمز، اولویت جمهوری اسلامی ایران است و قابل مسامحه نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه و در پاسخ به اظهارات طرف هلندی، تصریح کرد: ما مستندی مبنی بر کشته شدن یک کودک در مقر تروریستی موساد در شمال عراق در دست نداریم ولی توجه دولت هلند را به نسل کشی و قتل عام هزاران زن و کودک فلسطینی در غزه جلب می‌کنیم.

در این گفت‌وگو، موضوعات کنسولی میان دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین طرفین بر ضرورت استمرار گفت‌وگو و همکاری فیمابین تاکید کردند.