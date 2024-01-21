مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات قرآن فائزون برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی اولین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم (فائزون) ویژه مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران که به‌صورت حضوری اجرا خواهد شد، در روز چهارشنبه ۴ بهمن در حرم مطهر امام خمینی (ره)، برگزار و آئین اختتامیه آن در روز پنج شنبه ۵ بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

در این مرحله، ۳۵ شرکت کننده از ۸ استان کشور و در ۳ رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل (گروه سنی بالاتر از ۱۶ سال و صرفاً در بخش آقایان)، با هم به رقابت خواهند پرداخت.

اسامی اعضای هیأت داوران مرحله نهایی مسابقات به شرح ذیل است:

- استاد عباس امام‌جمعه (داور محترم تجوید)

- استاد دکتر سعید رحمانی (داور محترم وقف و ابتداء)

- استاد دکتر نصرت‌الله حسینی (داور محترم صوت)

- استاد صالح اطهری‌فرد (داور محترم لحن)

- استاد معتز آقایی (داور محترم صحت حفظ)

- استاد محمدصادق رحیمی (از داوران بین‌المللی قرآن افغانستان) (ناظر محترم فنی)

- استاد سید مرتضی ابدالی (از اساتید پیشکسوت قرآن افغانستان) (رئیس محترم هیأت داوران)

- استاد غلام‌عباس حسنی (از اساتید پیشکسوت و فعال قرآنی افغانستان) (رئیس محترم کمیته فنی و داوری)

لازم به یادآوری است؛ مرحله مقدماتی مسابقات فائزون در روزهای ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه به‌صورت غیرحضوری در فرهنگسرای قرآن برگزار شد.