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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷

مسجدی:

دقت و تشخیص کیت ژنتیک ایرانی ۱۰۰ درصد است

دقت و تشخیص کیت ژنتیک ایرانی ۱۰۰ درصد است

رییس پزشکی قانونی کشور گفت: دقت و تشخیص کیت ژنتیک ایرانی ۱۰۰ درصد است و هم اکنون این محصول به خارج از کشور صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پزشکی قانونی کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: اولین کشور اسلامی هستیم که محصولات تولیدی پزشکی قانونی‌مان گواهینامه بین المللی دریافت می‌کند.

وی افزود: دستگاه الکل سنج را قبلاً وارد می‌کردیم، اما در حال حاضر این محصول را تولید کرده‌ایم و خطای دستگاه از نمونه آمریکایی آن کمتر است.

گام مهم دستگاه قضائی برای کمک به تجار؛ فرآیند ثبت و تغییرات شرکت‌ها کاملاً الکترونیکی می‌شود

ثبت شرکت در یک ساعت

همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه گفت: در اردیبهشت ماه سال آینده تمام فرآیندهای ثبت و تغییرات شرکت‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود. با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در آینده ظرف یک ساعت شرکت ثبت خواهد شد.

بابایی افزود: دفاتر فیزیکی تجاری حذف شد؛ صرفه‌جویی ۱۰۰ میلیون برگه کاغذ و ۳ هزار میلیارد ریال به همراه داشت. با این اقدامات صورت گرفته شرکت‌های صوری راحت‌تر شناسایی می‌شوند.

کد مطلب 6001685

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