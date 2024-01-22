دقت و تشخیص کیت ژنتیک ایرانی ۱۰۰ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پزشکی قانونی کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: اولین کشور اسلامی هستیم که محصولات تولیدی پزشکی قانونی‌مان گواهینامه بین المللی دریافت می‌کند.

وی افزود: دستگاه الکل سنج را قبلاً وارد می‌کردیم، اما در حال حاضر این محصول را تولید کرده‌ایم و خطای دستگاه از نمونه آمریکایی آن کمتر است.

گام مهم دستگاه قضائی برای کمک به تجار؛ فرآیند ثبت و تغییرات شرکت‌ها کاملاً الکترونیکی می‌شود

ثبت شرکت در یک ساعت

همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه گفت: در اردیبهشت ماه سال آینده تمام فرآیندهای ثبت و تغییرات شرکت‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود. با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در آینده ظرف یک ساعت شرکت ثبت خواهد شد.

بابایی افزود: دفاتر فیزیکی تجاری حذف شد؛ صرفه‌جویی ۱۰۰ میلیون برگه کاغذ و ۳ هزار میلیارد ریال به همراه داشت. با این اقدامات صورت گرفته شرکت‌های صوری راحت‌تر شناسایی می‌شوند.