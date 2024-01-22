دقت و تشخیص کیت ژنتیک ایرانی ۱۰۰ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پزشکی قانونی کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: اولین کشور اسلامی هستیم که محصولات تولیدی پزشکی قانونیمان گواهینامه بین المللی دریافت میکند.
وی افزود: دستگاه الکل سنج را قبلاً وارد میکردیم، اما در حال حاضر این محصول را تولید کردهایم و خطای دستگاه از نمونه آمریکایی آن کمتر است.
گام مهم دستگاه قضائی برای کمک به تجار؛ فرآیند ثبت و تغییرات شرکتها کاملاً الکترونیکی میشود
ثبت شرکت در یک ساعت
همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه گفت: در اردیبهشت ماه سال آینده تمام فرآیندهای ثبت و تغییرات شرکتها به صورت الکترونیک انجام میشود. با توجه به برنامهریزی صورت گرفته در آینده ظرف یک ساعت شرکت ثبت خواهد شد.
بابایی افزود: دفاتر فیزیکی تجاری حذف شد؛ صرفهجویی ۱۰۰ میلیون برگه کاغذ و ۳ هزار میلیارد ریال به همراه داشت. با این اقدامات صورت گرفته شرکتهای صوری راحتتر شناسایی میشوند.
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