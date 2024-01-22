انعقاد قرارداد اصلاح حدود ۳۰۰ هزار دستگاه روشنایی معابر در گیلان

محمدتقی مهدی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مذاکرات صورت پذیرفته گیلان جز استان‌های اولیه اجرای طرح اصلاح سیستم روشنایی معابر است و طی آن چراغ‌ها و سیستم‌های روشنایی معابر پر مصرف استان با فناوری جدید جایگزین خواهد شد.

مدیرعامل توزیع برق گیلان از انعقاد قرارداد اصلاح حدود ۳۰۰ هزار دستگاه روشنایی معابر استان خبر داد و گفت: چراغ‌های روشنایی معابر فوق کم مصرف LED-SMD با بهره نوری ۱۸۰ لومن بروات با مصرف توان راکتیو صفر به تعداد حدود ۳۰۰ هزار عدد در فاز اول این طرح درکل استان نصب و جایگزین چراغ‌های موجود می‌شود.

مهدی زاده با بیان اینکه استفاده از چراغ‌های فوق کم مصرف جدید تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف این تعرفه در استان دارد، گفت: این روشنایی‌ها علاوه بر آن کیفیت و روشنایی بسیار بهتری نسبت قبل ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به اهداف و مزیت‌های اصلاح روشنایی معابر افزود: کاهش مصرف انرژی، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در مقیاس کلان، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و در نهایت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی از دیگر اهداف این طرح بزرگ است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان با اشاره به مزایای این گونه لامپ‌ها بیان کرد: کیفیت مناسب روشنایی، بالا بودن طول عمر و پایین بودن میزان مصرف برق از مزایای این نوع روشنایی می‌باشد.

مهدی زاده با بیان اینکه عمر این چراغ‌ها ۱۰ سال است و میزان مصرف برق آنها نیز یک چهارم چراغ‌های گازی است، گفت: زمان اجرای این پروژه ۲ سال بوده و از دهه فجر سال جاری اجرای پروژه بزرگ مذکور در گیلان کلید می‌خورد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار تفصیلی تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموع چراغ‌های روشنایی معابر منصوبه شرکت توزیع نیروی برق گیلان در سطح استان بیش از ۵۴۱ هزار دستگاه و مجموع توان منصوبه ۳۵۰ هزار و ۵۴ کیلو وات (بیش از ۳۵ مگاوات) است.