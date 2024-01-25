به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامد سقایان دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی فجر، با اشاره به مسوولیت‌های اجتماعی که در رشته‌های هنری بر عهده مسئولان است گفت: رویکرد ما برابرسازی ایجاد فرصت‌ها و توجه به افراد آسیب پذیر در جامعه است و حضور افرادی که با تلاش و همت بیشتر سعی می‌کنند تفاوتی که در جسمشان هست را جبران کنند، برای یک جشنواره بزرگ بین المللی اقدامی بسیار تأثیرگذار است.

حامد سقایان تأثیرات روانی و اجتماعی حضور افراد دارای معلولیت در این رویداد را بسیار ارزشمند ارزیابی کرد و افزود: این فرصت می‌تواند جایگاه و توانمندی آنها را به جامعه نشان بدهد که اگر ضعف یا نقصانی در قسمت‌هایی از بدن دارند، با تلاش خیلی زیاد می‌توانند مهارت‌هایی از خودشان نشان بدهند که حتی افراد سالم هم قادر به انجامش نیستند.

وی به تأثیر درمانی هنر تئاتر اشاره کرد و گفت: وقتی این افراد در فضاهای اجتماعی و در چرخه تولید کارهای هنری قرار بگیرند، خودشان یاد می‌گیرند که بتوانند به کمک هنر مسیر درمان جسم و روحشان را بهتر طی کنند و از تئاتر به نوعی برای درمان هم بهره ببرند.

دبیر جشنواره تئاتر فجر ۴۲، حضور هنرمندان بخش فراگیر در بخش خیابانی را موجب ایجاد نشاط اجتماعی دانست و افزود: شعار امسال ما در جشنواره امید، نشاط و همدلی است وقتی مردم عادی ناگهان با یک اجرای خیابانی مواجه شوند و ببینند افراد دارای معلولیت تئاتر اجرا و پیامی را منتقل می‌کنند، چراغ امید در دلشان روشن می‌شود.

سقایان ادامه داد: افراد دارای معلولیت باید با حضور قدرتمند در این جشنواره نشان بدهند که می‌توانند مهارت‌ها و توانمندی‌های بالای خودشان را به نمایش بگذارند و اعلام کنند که اجتماع به حضور و افکار و اندیشه‌های آنها نیاز دارد و توانایی ذهنی آنها نباید نادیده انگاشته شود، چراکه افرادی درخشان هستند و می‌توانند به کل جامعه کمک کنند.

وی با اشاره به شرایط رفاهی هنرمندان دارای معلولیت در جشنواره‌های جهانی توضیح داد: به مدیران تالار هنر و تالار محراب که میزبان هنرمندان آثار صحنه‌ای بخش فراگیر هستند، توصیه کردم در حد امکان بهترین شرایط را ایجاد کنند، متأسفانه معماری ساختمان‌ها و بیش‌تر تماشاخانه‌ها امکانات خاصی برای افراد دارای معلولیت ندارند و این نقیصه بزرگی است که ما در حد توان برای جشنواره، برطرف کردیم و امیدوارم به مرور همه ساختمان‌ها و بناها تجهیز شوند که این عزیزان بتوانند در تمام اوقات سال به راحتی فعالیت داشته باشند.

دبیر جشنواره با بیان اینکه بخش فراگیر به صورت رقابتی برگزار می‌شود گفت: داورانی که برای این بخش انتخاب شدند، افرادی متخصص و صاحب دانش هستند و هر سه نفر آثاری مرتبط با موضوع افراد دارای معلولیت در کارنامه خود دارند و چند سالی هست که به عنوان داور و کارشناس و مدرس در این حوزه فعالیت می‌کنند.

سقایان در پایان ابراز امیدواری کرد بخش فراگیر که امسال اولین دوره حضورش را در جشنواره تئاتر فجر تجربه می‌کند، سال‌های آینده هم در این جشنواره بماند.