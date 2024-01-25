سومین دوره جشنواره علمی فرهنگی و هنری امامت و مهدویت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مراسم افتتاحیه سومین دوره جشنواره علمی فرهنگی و هنری امامت و مهدویت با حضور محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان، رؤسای واحدها، جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد مقدس برگزار شد.

طهرانچی در این مراسم با بیان اینکه دانشگاه دیروز، دانشگاه علم بود، گفت: در گذشته می گشتند تا علت عنوان اسلامی را در نام دانشگاه آزاد اسلامی پیدا کنند. اساساً دانشگاه با بنیان گذاری غلط در عرصه دین ستیزی و تقلید دینی به ایران وارد شد، اما دانشگاه سه ساحت دارد که عبارتند از فرهنگ، علم و فناوری. ساحت اول و پیش از علم، فرهنگ است و دوم علم و سوم فناوری است. دال مرکزی این سه ساحت به تعبیر حضرت امام (ره) تربیت قوه عاقله و به تعبیر رهبر معظم انقلاب؛ تربیت قوه متفکره است.

وی خاطرنشان کرد: ما می دانیم که در حوزه علم چگونه عمل کنیم. انتخاب واحد و شروع کلاس ها در آغاز ترم و امتحان و نمرات در پایان ترم، جریان آموزش است. اما فرهنگ چه؟ قاعده کار فرهنگی چیست؟ تقویم فرهنگ در دانشگاه کجاست؟ سال تحصیلی چگونه می تواند برای فرهنگ خود را آراسته کند؟ کار فرهنگ با علم تفاوت هایی دارد. فرهنگ ارزش آفرین است و دال مرکزی می خواهد . اساساً کار فرهنگی باید حول چه محوری باشد؟ در غرب می گویند فرهنگ برای یکپارچگی اجتماعی و ارتقای شهروندی است اما ما چه؟ آیا غیر از این است که پیامبر اکرم (ص) تنها پیامبری است که برای خود اجر خواست و اجرش یکپارچگی اجتماعی پس از او حول مودت فی القربی بود. پس دال مرکزی کار فرهنگی مودت فی القربی است. وظیفه ما شیعیان چیست؟ از امیرالمومنین (ع) استعانت و مدد می خواهیم.

طهرانچی به نقل حدیثی از امام علی علیه السلام پرداخت و گفت: حضرت علی می فرماید: «خداوند متعال به زمین نگریست و ما را انتخاب کرد و برای ما پیروانی برگزید که یاریمان کنند و از شادی ما، شادمان شوند و از اندوه ما، اندوهناک، و در راه ما جان و مال خود را نثار کنند ، آنان از مایند و رو به سوی ما دارند و در بهشت با ما هستند.» (۱) به بیان علی (ع) خداوند رو به زمین کرد و در این زمین ما را انتخاب کرد. وقتی آدم ابوالبشر از بهشت رانده شد، توسلش در وسوسه شیطان به پنج تن آل عبا علیهم السلام بود لذا محور هدایت بر روی زمین این ائمه طاهرین هستند. ما هم باید به خود ببالیم که در این انتخاب بوده ایم.

وی با بیان اینکه شیعه نمادی دارد و آن نصرت کردن ائمه حق و شادی با شادی آنها و حزن با حزن آنهاست گفت: مگر می شود شادی ما با یک کلام و هنر دیگری باشد؟ فرهنگ در گام اول جریان سازی می خواهد و پس از آن گفتمان سازی، شبکه سازی، نهادسازی، نمادسازی و درنهایت رفتارسازی می خواهد. جریان سازی با چه اساسی؟ ما اگر شعار نداشته باشیم، به شعور نمی‌رسیم.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: جوان امروزی برای ما صحنه شعار و شعف می خواهد همانطور که برای حزنش چنین طلبی از ما دارد. جشنواره امامت و مهدویت جزیی از حرکت متنی ماست. جشنواره برنامه دانشگاه است.

طهرانچی با بیان اینکه ماه شادی که با ولادت امام اول شروع می شود، با اعتکاف رونق می گیرد و تا مبعث حضرت رسول (ص) پیش می رود تا به میلاد مولود سوم شعبان امام حسین (ع)، امام سجاد (ع)، حضرت عباس (ع) و میلاد مبارک امام دوازدهم امام الحی حضرت حجت ابن حسن عسگری (عج) می رسد، اظهار داشت: تقویم این جریان سازی امامت و مهدویت که بنیان انقلاب اسلامی است، در دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳ رجب تا نیمه شعبان است. هرچه رخداد و پیش رخداد است، در سراسر کشور ظهور و بروزش را در این ایام نشان می دهد. با این جریان، می توان به جریان فرهنگی دانشگاه قوام داد. این است که ما در ذکر مولا توفیق یافتیم.

وی با اشاره به اینکه ما انتخاب شده ایم و خداوند را به واسطه ولایت امیر المومنین (ع) و نصرت آنها شاکریم، تصریح کرد: برای یک مدیر مجموعه و سازمان چه چیز بالاتر از اینکه نشان افتخار برگزاری این جشنواره را برای خود برگزیند. هرچه در مقوله فرهنگ و اهمیت علم و اهمیت فناوری انجام می دهیم، باید در عرصه توسعه فرهنگ امامت مدار باشد. اگر این بود، توسعه فضای انقلابی در دانشگاه نیز محقق می شود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خداوند را سپاسگزاریم که امروز توفیق یافتیم در محضر علی بن موسی الرضا (ع) سومین دوره جشنواره علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت را آغاز کنیم.

در این مراسم از حجت الاسلام والمسلمین حسن خیری رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، میمنت آبادی رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان و منصوری رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان به عنوان خادمان برگزیده فرهنگ امامت و مهدویت تقدیر شد.