افتتاح اولین باشگاه موتورسواری و اتومبیلرانی شمالغرب کشور درتبریز

به گزارش خبرنگار مهر، اولین باشگاه موتورسواری و اتومبیلرانی شهر تبریز شامگاه پنج شنبه مصادف با میلاد حضرت علی و روز پدر در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ۲ بخش مردان و زنان فعالیت خود را آغاز کرد.

حامد بناآبادی فعال در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی دیشب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیاز به آموزش دانشگاهی در این رشته ورزشی در آذربایجان شرقی احساس می‌شد از این رو با سپری کردن دوره حرفه‌ای موتورسواری در تهران و شرکت در کلاس مربیگری فدراسیون تصمیم به راه اندازی این باشگاه گرفتیم.

حامد آبادی با بیان اینکه ۲۰ سال است که به طور حرفه‌ای در رشته موتورسواری فعالیت می‌کنم، یادآور شد: با اخذ مجوزهای لازم، امروز شاهد راه اندازی باشگاه در تبریز هستیم که با هدف فرهنگ سازی و نحوه استفاده درست از موتور، آموزش و خروج از استفاده‌های سنتی از این وسیله کارمان را شروع کردیم.

آبادی عنوان کرد: بحث فنی و نگهداری از موتور، برگزاری دوره‌های آموزشی مبتدی تا حرفه‌ای و دوره‌های آماتوری به صورت تئوریک نیز در این باشگاه ارائه خواهد شد.

وی اظهار داشت: در موضوع آموزش آماتوری، تجهیزات لازم را در اختیار کارآموزان قرار می‌دهیم اما در بخش حرفه‌ای، خود علاقه مندان باید تجهیزات لازم را داشته باشند.

آبادی دیگر برنامه باشگاه را جذب نفرات مستعد و تشکیل تیم اعلام کرده و اضافه کرد: شرکت در مسابقات با نام تبریز از جمله برنامه‌های باشگاه است و همواره باشگاه همراه هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی و شهر تبریز می‌باشد.