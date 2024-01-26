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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۱۷

رییس روابط عمومی آموزش و پرورش اردبیل:

تداوم آموزش غیرحضوری در مدارس اردبیل

تداوم آموزش غیرحضوری در مدارس اردبیل

اردبیل- رییس روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: برودت هوا ناشی از بارش برف فردا برخی از مدارس اردبیل را تعطیل کرد.

حسن اسکندرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دلیل برودت هوا شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ فعالیت های آموزشی در اردبیل و نمین پیش‌دبستانی و ابتدایی شهری و پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول روستایی در نوبت صبح و عصر، به‌صورت غیر حضوری بوده و از طریق شبکه آموزشی «شاد» انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین در بیله سوار، جعفرآباد، هیر و شاهرود، سرعین، اصلاندوز، گرمی و نیز پیش دبستانی و ابتدایی در نوبت صبح غیر حضوری خواهد بود.

اسکندر زاده افزود: فعالیت‌های آموزشی مدارس استثنایی نیز در این مناطق غیر حضوری خواهد بود.

کد مطلب 6005243

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