به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعتکاف در بخش سراب میمه امسال در حالی برگزار شد که نوجوانان دانش‌آموز استقبال پرشوری از این مراسم معنوی و نورانی داشتند.

در مراسم اعتکاف امسال ۲ مسجد در سطح بخش میمه برای معتکفین در نظر گرفته شده است، نخستین روز اعتکاف که همزمان با ولادت با سعادت امام علی (ع) بود با حضور پرشور مردم مؤمن و ولایتمدار بخش سراب میمه در مساجد تعیین شده آغاز شده است.

همزمان با مراسم اعتکاف و مناجات در مساجد، برنامه‌های فرهنگی و قرائت دعا و قرآن نیز در سطح مساجد برگزار شد.

از جمله قرائت دعای ماه رجب، اقامه نماز به صورت جماعت، سخنرانی مذهبی به مناسبت ولادت امام علی (ع) و… مراسم اعتکاف امسال در بخش سراب میمه با استقبال بی‌نظیری از سوی مردم این بخش مواجه شده و نکته قابل توجه اعتکاف امسال حضور دانش‌آموزان بود که استقبال گرمی از این مراسم نورانی داشتند.

لازم به ذکر است تعداد معتکفین بخش سراب میمه ۱۳۰ نفراست.