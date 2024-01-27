رعایت هشدار های پلیس گام مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: مجرمان و خلاف‌کاران درست مثل ویروس در فضای جامعه در تردد و فعالیت هستند آن هم با ظاهری کاملاً موجه و جامعه پسند و قرار نیست همیشه پوشش و رفتارشان ما را متوجه مقاصد شوم این افراد بکند.

وی افزود: در صورتی که شهروندان گرامی توجه لازم را به نکات خود مراقبتی داشته باشند حتی اگر در طول روز در مواجهه با تعداد زیادی از افراد بزهکار و آزارگر قرار بگیرند به سلامت آن موقعیت را پشت سر می‌گذارند و مجرمان را در تحقق نقشه‌های پلیدشان با ناکامی مواجه می‌سازند.

سردار ولیپور گودرزی گفت: یکی از مهم‌ترین موقعیت‌هایی که نقش زیادی در بزه دیدگی شهروندان بویژه زنان ایفا می‌کند موضوع چگونگی تردد آنان در سطح شهر است. متأسفانه با وجود وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو بی آرتی و تاکسی باز هم برخی از شهروندان ریسک استفاده از خودروهای شخصی را به جان خریده و خود را با احتمال وقوع تلخ‌ترین اتفاقات روبرو می‌سازند.

وی ادامه داد: به تازگی تلاش‌ها در پلیس آگاهی به کشف پرونده قتلی انجامیده است که متأسفانه نقطه شروع این جنایت استفاده مقتوله از خودروی شخصی به جای تاکسی برای رسیدن به مقصد است. اتفاقی که به سادگی با انتخاب تاکسی برای تردد می‌شد از بروز آن پیشگیری کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ که وظیفه کشف جرایم و جنایات رخ داده برای ساکنان پایتخت را برعهده دارد گفت: یقین دارم در صورت بروز هرگونه اتفاق برای شهروندان کارآگاهان هوشمند و شجاع پلیس تا رسیدن به نتیجه دست از تلاش و پیگیری برنمی دارند. با این وجود باز هم پیشگیری را مقدم بر درمان دانسته و از شما دعوت می‌کنم تا با رعایت نکات خود مراقبتی و ضمن مراقبت از خود و عزیزانتان یاریگر ما در پیشگیری از وقوع جرایم باشید.

نکات خود مراقبتی به شرح زیر است:

در سفرهای شهری حتماً از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید.

از سوار شدن به خودروهای غیر مسافرکش مصوب بویژه دارای شیشه‌های دودی خودداری کنید.

در هنگام سوار شدن به خودرو با نگاه به قسمت داخلی درب خودرو از سالم بودن دستگیره در مطمئن شده و سپس وارد خودرو شوید

اگر ظاهر راننده و سایر مسافران به نظر موجه نمی‌رسید یا از این بابت احساس ناراحتی کردید بلافاصله درب را بسته و از نشستن داخل خودرو خودداری کنید.

نوع ارتباط ما با افراد مختلف تعریف شده است و خارج شدن از این عرف افراد را با انواع آسیب‌ها و خطرات مواجه می‌سازد.هرگز بیشتر از آنچه در عرف جامعه برای ارتباط بین مسافر و راننده تعریف شده فراتر نروید.

هرگز از خودروهای شخصی که به مسافرکشی می‌پردازند برای تردد به خارج از شهر و مسیرهای طولانی بزرگراهی استفاده نکنید.

عجله داشتن برای رسیدن به مقصد دلیل موجهی برای سوار شدن به هر خودرویی که در مقابل شما توقف می‌کند نیست.

گاهی اوقات سارقانی که در قالب مسافرکش اقدام به سرقت می‌کنند برای قرار دادن قربانی در شرایط مناسب جعبه‌ای را در صندلی جلو قرار می‌دهند یا اعلام می‌کنند در جلو خراب می‌باشد تا قربانی مجبور شود در صندلی عقب در کنار سارقی که قصد جیب بری از وی یا سرقت به عنف را دارد بنشیند. در صورت مواجهه با چنین خودروهایی علاوه بر سوار نشدن به خودرو ضمن تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مشخصات خودرو و سرنشینان را در اختیار پلیس قرار دهید.