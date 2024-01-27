۴۶ کارگاه اشتغال زندانیان در کردستان فعال است

شهرام حنیفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی در جامعه نیازمند ایجاد اشتغال و حرفهآموزی است و کردستان با دارا بودن ۴۶ کارگاه فعال موفق به اشتغال یکهزارو ۳۰۰ نفر از زندانیان شده است.
وی با اشاره به اینکه بنیاد تعاون زندانیان را در ۴ گروه مشغول به کار کرده است، افزود: این گروهها شامل اشتغال نشسته (کنار تخت و محل اقامت)، اشتغال در محیط بسته (کارگاههای صنعتی و خدماتی داخل زندانها)، اشتغال در محیط نیمه باز (۱۵ هزار هکتار اراضی پیرامون زندانها و در فعالیتهای کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری)، اشتغال در محیط باز یا اعزام بکار (شهرکهای صنعتی، کارخانجات، منابع طبیعی و شهرداریها)، است.
وی یادآور شد: کارگاههای بنیاد تعاون زنانیان در حوزههای، کشاورزی، دامداری، محصولات گلخانهای، پرورش قارچ، پرورش ماهی، انواع رشتههای صنایع دستی، قالی بافی، مونتاژ انواع لامپهای کم مصرف، بلوک زنی و غیره به صورت خودگردان، مشارکت یا واگذاری به کارآفرین و همچنین اعزام زندانیان به مراکز صنعتی و دولتی موفق به اشتغال یکهزارو ۳۰۰ نفر از زندانیان شده است.
مدیر بنیاد تعاون زندانیان نمایندگی استان کردستان اضافه کرد: از تعداد یکهزار و ۳۰۰ نفر از زندانیان، ۴۸۰ نفربه صورت اعزام به کار خارج از زندان و مراکز خصوصی و دولتی مشغول به کار بوده و مابقی در کارگاههای داخل و خارج از زندان شاغل هستند. متوسط دریافتی زندانیان اعزام بهکار و کارگاهی با توجه به ساعت کارکرد و کیفیت کار آنان (سطح مهارت) به آنها پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: محصولات تولیدی زندانیان بنابر نوع فعالیت شامل خودگردان، مشارکت، واگذاری به کارآفرین یا مراکز خصوصی و دولتی به فروش میرسد که در نوع فعالیت خودگردان، توسط واحد بازرگانی بنیاد تعاون به بازار عرضه میشود.
حنیفی اظهار کرد: در نوع فعالیت مشارکت و واگذاری، توسط کارآفرین و با کمک و بازاریابی بنیاد تعاون به بازار عرضه میشود مانند محصولات بتنی، تریکو، پرورش ماهی، پرورش قارچ و… در نوع فعالیت اشتغال نشسته که شامل تولیدات صنایع دستی زندانیان تحت نظر بنیاد تعاون در داخل کارگاه یا بند است و مواد اولیه آن توسط بنیاد تعاون تهیه و در دسترس زندانیان قرار میگیرد محصولات تولیدی آن یا توسط خود زندانی و یا با کمک بنیاد تعاون در نمایشگاههای برگزار شده و یا بازاریابی برای محصولات به فروش میرسد.
به گفته مدیر بنیاد تعاون زندانیان نمایندگی استان کردستان؛ عمده فعالیتهای کشاورزی بنیاد تعاون زندانیان استان کردستان شامل کاشت جو، گندم، فرنگی جات، محصولات گلخانه، پرورش قارچ و محصولات باغی شامل گل محمدی، صنوبر، سیب زرد و قرمز و … است.
وی گفت: در راستای تشویق کارآفرینان جهت راه اندازی و فعالیت کارگاهی داخل و خارج از زندانها و همچنین تشویق مراکز خصوصی جهت بکارگیری زندانیان این بنیاد با همکاری اداره کل زندانها و اداره مراقبت بعد از خروج و بررسی در کمیته اشتغال اقدام به معرفی کارآفرینان به بانک جهت دریافت تسهیلات تبصره ۱۶ با کارمزد بانکی ۴ درصد میکند.
حنیفی بیان کرد: از جمله محصولات تولیدی زندانیان زیر نظر و با سازماندهی این بنیاد شامل صنایع دستی (تسبیح، تخته نرد، وسایل چوبی دکوری، گیوه، فرش دست بافت، کیف پول چرم، ساک و کوله پشتی) محصولات خیاطی و تریکو (لباس بیمارستانی، پافر، شلوار، لباسهای ورزشی و …) صنایع فلزی (در و پنجره، فرغون و…) بند ساعت، زغال، کاسه سفالی، محصولات کشاورزی (فرنگیجات، گندم و جو، باغبانی) و… است.
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