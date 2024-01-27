ورود ۲۲۸ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر گفت: پیش بینی میشود هر دو هفته حدود ۳۰ دستگاه آمبولانس جدید در سطح دانشگاههای علوم پزشکی توزیع شود. این آمبولانسها ساخت سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شرکت تویوتا هستند که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و نسبت به سایر آمبولانسها، از نظر قیمت مناسب ترند.
وی با اشاره به هزینههای بسیار پایین نگهداری و تعمیرات آمبولانسهای جدید، افزود: مصرف بنزین این آمبولانسها بسیار پایین و استاندارد است. تجهیز این آمبولانسها با تجهیزات تولیدات داخل از جمله برانکارد، ساکشن و کیف احیا انجام میشود.
رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه مشکلی بابت واردات آمبولانسهای جدید نداریم، گفت: واردات آمبولانس از عوارض گمرکی معاف است البته نیاز است ترخیص آنها با همکاری گمرک، تسریع شود تا در اختیار دانشگاهها و پایگاههای اورژانس کشور قرار گیرد.
میعادفر همچنین از واردات حدود ۵۰ دستگاه آمبولانس از محل کمک خیرین و همچنین سازمانهای بین المللی به کشورمان خبر داد و گفت: مسیر واردات آمبولانس با کمک خیرین سلامت، باز شده و اعلام آمادگی میکنیم که هر یک از خیرین بتوانند آمبولانس را تا گمرک بیاورد، ثبت سفارش و ترخیص میکنیم و برای پایگاه اورژانسی که مورد نظر خیرین است، به کار میگیریم.
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