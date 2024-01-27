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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۷

میعادفر خبر داد؛

ورود ۲۲۸ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور

ورود ۲۲۸ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور

رییس سازمان اورژانس کشور، با اشاره به خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس جدید، از تجهیز و آماده سازی ۲۲۸ دستگاه آمبولانس برای توزیع در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر گفت: پیش بینی می‌شود هر دو هفته حدود ۳۰ دستگاه آمبولانس جدید در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع شود. این آمبولانس‌ها ساخت سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شرکت تویوتا هستند که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و نسبت به سایر آمبولانس‌ها، از نظر قیمت مناسب ترند.

وی با اشاره به هزینه‌های بسیار پایین نگهداری و تعمیرات آمبولانس‌های جدید، افزود: مصرف بنزین این آمبولانس‌ها بسیار پایین و استاندارد است. تجهیز این آمبولانس‌ها با تجهیزات تولیدات داخل از جمله برانکارد، ساکشن و کیف احیا انجام می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه مشکلی بابت واردات آمبولانس‌های جدید نداریم، گفت: واردات آمبولانس از عوارض گمرکی معاف است البته نیاز است ترخیص آنها با همکاری گمرک، تسریع شود تا در اختیار دانشگاه‌ها و پایگاه‌های اورژانس کشور قرار گیرد.

میعادفر همچنین از واردات حدود ۵۰ دستگاه آمبولانس از محل کمک خیرین و همچنین سازمان‌های بین المللی به کشورمان خبر داد و گفت: مسیر واردات آمبولانس با کمک خیرین سلامت، باز شده و اعلام آمادگی می‌کنیم که هر یک از خیرین بتوانند آمبولانس را تا گمرک بیاورد، ثبت سفارش و ترخیص می‌کنیم و برای پایگاه اورژانسی که مورد نظر خیرین است، به کار می‌گیریم.

کد مطلب 6005728
حبیب احسنی پور

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