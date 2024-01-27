به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسنپور در نخستین جشنواره ملی خوراک، عرضه سوغات و صنایعدستی، اظهار داشت: این رویداد مهم و تاریخی بهعنوان اولین جشنواره ملی خوراک، عرضه سوغات و صنایعدستی استان با کمک و همکاری شرکت رسا برگزار شده است.
وی اظهار کرد: از همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خرمآباد، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، اداره زندانها، اتاق اصناف، بنیاد تعاون سپاه استان و … در راستای برگزاری این رویداد تشکر میکنیم.
۱۶ غذای سنتی لرستان ثبت ملی شده است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، ادامه داد: در بحث گردشگری، یکی از خوشمزهترین بخشها، بخش گردشگری غذا است که در این راستا و بر اساس سیاستهای وزارت میراثفرهنگی، چندین میز تخصصی انتخاب شده که گردشگری خوراک بهعنوان یکی از این میزها تعریف شده است.
حسنپور، تصریح کرد: در استانی مانند لرستان که تنوع غذایی بالا دارد، میز تخصصی خوراک به این استان اختصاصیافته که باتوجهبه ظرفیتهای لرستان در این زمینه، نوعی برند برای لرستان محسوب میشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه این میز در استان لرستان، فعالیتهای خود را بهصورت تخصصی انجام داده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با بیان اینکه تا کنون ۱۶ مدل خوراک از استان لرستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، گفت: ۹ مورد از پروندههای غذاهای سنتی ما در حال ثبت است.
حسنپور، اضافه کرد: همچنین پنج مدل از شیرینیها و نانهای سنتی استان مانند شیرینی بلوط و شیرینی نخودی اردهای بروجرد که از نظر تکنیک فناوری و عملآوری منحصربهفرد هستند در فهرست میراث ناملموس کشور، به ثبت رسیده است.
وی گفت: برگزاری این رویدادها سبب میشود، جوامع محلی را تقویت کنیم و مردم را به این بخشها دعوت کنیم تا بخشی از جاذبههای خوراکی و گردشگری و تاریخی استانها را بهخوبی معرفی کنیم و به نمایش بگذاریم.
پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد تا هفته آینده به یونسکو ارسال میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، اظهار کرد: در این جشنواره چندین استان حضور دارند و با غذاهای متنوع در این جشنواره شرکت کردهاند که تا پایان این جشنواره از فرصت ایجاد شده برای معرفی غذاهای محلی این استانها استفاده کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: تا هفته آینده که پرونده ثبت جهانی «دره خرمآباد» و قلعه باشکوه «فلکالافلاک» به یونسکو ارسال میکنیم.
حسنپور با اشاره به قرابتهای فرهنگی لرستان و استان همدان که برگزاری این رویداد ملی را بهصورت پخش مشترک تلویزیونی انعکاس دادند، اظهار کرد: در بحث دو پایتخت بزرگ ایران یعنی شوش و همدان، لرستان حلقه اتصال و ارتباط دو پایتخت فرهنگی جهان باستان بوده و همیشه برهم کنشهای تاریخی و فرهنگی، سیاسی از دوران قبل تاریخ وجود داشته و کمرنگ نشده است.
وی ادامه داد: همچنین سنتهای فرهنگی ما در قالب جشنوارهها و این جشنواره خوراک …همیشه پررنگتر خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، تصریح کرد: این قرابت فرهنگی، هیچگاه کم نشده و در قالب جشنوارههای متعدد از حمله جشنوارههای خوراک و …هر روز پررنگتر خواهد شد.
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