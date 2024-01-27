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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

علت اختلال در درگاه ملی مجوزها بررسی شد

علت اختلال در درگاه ملی مجوزها بررسی شد

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: درگاه ملی مجوزها به بروزرسانی نیاز داشت که این موضوع و زمانبندی آن به دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به کاربری در خصوص خرابی سایت مجوزها در صبح شنبه ۷ بهمن ماه گفت: به منظور توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، نیاز به به‌روزرسانی این درگاه وجود داشت که موضوع به روز رسانی و زمانبندی آن به دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی شد. انجام گسترده آزمون عملکرد تا پایان وقت کاری روز پنج‌شنبه به طول انجامید.

وی افزود: فرآیند انتشار به صبح روز جمعه موکول شد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان روز جمعه، انتشار به اتمام برسد. با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این انتشار، این فرآیند تا صبح روز شنبه ادامه پیدا کرد.

خوانساری در پایان گفت: ضمن عذرخواهی از همه مخاطبان این سامانه بابت توقف در ارائه خدمات، از همکارانم خواستم از این پس، به‌روز رسانی سامانه به دستگاه‌ها و مخاطبان به‌نحو مناسب اطلاع رسانی شود.

علت اختلال در درگاه ملی مجوزها بررسی شد

کد مطلب 6005912
هنگامه فروغی

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    نظرات

    • زهره IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      1 0
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      سلام درگاه مجوز ها برای مثال آموزشگاه علمی خواستم بذارم میگه اختلال وجود داره ،میتونید بررسی کنید
    • خ IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
      0 0
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      اختلال نظام وظیفه الان ۵ روزه میزنه در دسترس نیست مغازه ها را پلمب کردید سامانه ام که قطع شده

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