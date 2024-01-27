علت اختلال در درگاه ملی مجوزها بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به کاربری در خصوص خرابی سایت مجوزها در صبح شنبه ۷ بهمن ماه گفت: به منظور توسعه و بهروزرسانی زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، نیاز به بهروزرسانی این درگاه وجود داشت که موضوع به روز رسانی و زمانبندی آن به دستگاههای اجرایی اطلاع رسانی شد. انجام گسترده آزمون عملکرد تا پایان وقت کاری روز پنجشنبه به طول انجامید.
وی افزود: فرآیند انتشار به صبح روز جمعه موکول شد و پیشبینی میشد تا پایان روز جمعه، انتشار به اتمام برسد. با توجه به پیچیدگیهای مربوط به این انتشار، این فرآیند تا صبح روز شنبه ادامه پیدا کرد.
خوانساری در پایان گفت: ضمن عذرخواهی از همه مخاطبان این سامانه بابت توقف در ارائه خدمات، از همکارانم خواستم از این پس، بهروز رسانی سامانه به دستگاهها و مخاطبان بهنحو مناسب اطلاع رسانی شود.
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