خط کشی ۲۸۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد با بیان اینکه هدف از خط‌کشی محورهای مواصلاتی استان، ارتقای ایمنی عبور و مرور و همچنین آگاهی دادن به کاربران جاده‌ای هنگام رانندگی هست، اظهار کرد: دراین راستا، خط کشی دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر از محورهای تحت پوشش این اداره کل، توسط اکیپ خط کشی اداره ایمنی و حریم راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان صورت گرفته است.

وی افزود: اجرا و نصب حفاظ فلزی و بتنی به طول ۲۹ کیلومتر و ایمن سازی شیب شیروانی به طول ۲۰۰ کیلومتر از جمله اقدامات این اداره برای تأمین ایمنی عبور و مرور جاده‌ای در این مدت بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرا، تعمیر و نصب تعداد نه هزار علائم و تجهیزات ایمنی، افزود: ساخت، تعمیر و نصب ۵۰۰ متر تابلو اطلاعاتی معادل ۳۰۰ عدد تابلو در این بازه زمانی انجام شده است.

کرد اجرای علائم و خط نوشته به طول هزار مترمربع، تعمیر و نصب ۱۷۰ عدد چراغ چشمک زن و فلش سولار و اجرا روشنایی نقطه‌ای ۱۷ تقاطع را از دیگر اقدامات این اداره کل در راستای ارتقای ایمنی محورها عنوان کرد.

وی در خاتمه تاکید کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و قبل از انجام سفرهای نوروزی، ایمن سازی محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل شامل خط کشی، نصب تابلو اطلاعاتی، اجرا و تعمیر و نصب علائم و تجهیزات ایمنی و دیگر اقدامات ذکر شده در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان قرار دارد.