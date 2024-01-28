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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۶:۵۳

حمله پهپادی به پایگاه «الرکبان» آمریکا در سوریه

حمله پهپادی به پایگاه «الرکبان» آمریکا در سوریه

رسانه‌های محلی در عراق گزارش دادند که محل استقرار اشغالگران آمریکایی در «الرکبان» هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عراقی بامداد یکشنبه گزارش دادند که محل استقرار نظامیان آمریکایی در «الرکبان» هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

منابع محلی بامداد یکشنبه از وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامی آمریکا در جنوب شرق سوریه خبر دادند.

منابع خبری گزارش دادند که محل استقرار اشغالگران آمریکایی در «الرکبان» هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

گفتنی است هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به پایگاه نظامی آمریکا در جنوب شرق سوریه را برعهده نگرفته اما برخی منابع می‌گویند گروه «مقاومت اسلامی عراق» این عملیات را اجرا کرده است.

هنوز جزییات بیشتری از خسارات و تلفات احتمالی این حمله گزارش نشده است.

کد مطلب 6006432

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
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      ضمن خداقوّت برزمندگان اسلام،، نبایدآمریکاییها حتی در۲۴ ساعت ،یک ساعت آرامش وامنیت درعراق وسوریه ودیگرکشورهای خلیج فارس ومنطقه داشته باشند،بایدکاری کردکه هرچه زودترفراررا برقرارترجیح بدهند.

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