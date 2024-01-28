به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی مراسم رونمایی از ۱۴ دستاورد و کلان‌برنامه قرآنی دولت سیزدهم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

این مراسم دوشنبه، نهم بهمن‌ماه از ساعت ۱۸:۳۰ با حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا معاف، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تنی چند از معاونان و مدیران کل این وزارتخانه برپا می‌شود.

از جمله این کلان‌برنامه‌ها و دستاوردها که رونمایی خواهد شد، می‌توان به رونمایی از طرح ملی مسجد پایگاه قرآن کریم، راه‌اندازی مرکز ملی ترجمه قرآن کریم، رونمایی از منشور قرآنی حکمرانی فرهنگ و هنر، اعلام تربیت چهارده‌هزارمین مربی طرح بشری و آغاز اجرای طرح حفظ قرآن کارکنان وزارت ارشاد اشاره کرد.

از دیگر دستاوردهایی که در این جلسه رونمایی خواهد شد، باید به آغاز اجرای طرح کنشگری در فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، شروع فعالیت ستاد ترویج دعا با محوریت صحیفه سجادیه، آغاز فعالیت انجمن بین‌المللی نهج‌البلاغه، آغاز فعالیت انجمن بین‌المللی صحیفه سجادیه، معرفی ۳۰ طرح و رویداد نمایشگاهی قرآنی در استان‌ها، معرفی دوازده‌هزارمین بیمه شده قرآنی در صندوق اعتباری هنر، اعلام دوهزارمین مجوز صادر شده برای مؤسسات قرآنی، رونمایی از اولین خانه خلاق قرآنی و … اشاره کرد.