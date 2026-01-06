اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه دویست و چهل و دومین جلسه این ستاد که امروز سه شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه موضوع اصلاح اساسنامه الگوی مؤسسات غیرانتفاعی و غیر دولتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

وی ادامه داد: اساسنامه موجود مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی مربوط به خرداد ماه ۱۳۷۷ است که در جلسه امروز بعد از طی یک فرایندی و بر اساس تحولاتی که در این عرصه واقع شده بود و مطالباتی که وجود داشت، نسخه پیشنهادی اساسنامه از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهیه و در دستور کار قرار گرفت.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مباحثی که در این جلسه مطرح شد عموماً متمرکز بود بر روی اینکه، اصلاح اساسنامه و نحوه تعامل با ورود بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی باید تضمین کننده کیفیت آموزش و پژوهش و منجر به ارتقا سطح کیفی بروندادهای مؤسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی شود.

وی ادامه داد: در این اساسنامه نحوه تنظیم و تدوین و فصل‌بندی منظمی نسبت به اساسنامه قبل اتفاق افتاده بود، شفاف سازی بسیار خوبی نسبت به نسخه قبلی اساسنامه اتفاق افتاده بود، این شفاف سازی ناظر به بخش‌های مختلف است از جمله در ذیل ماده ۲۰ این اساسنامه موضوع «انحلال مؤسسات غیرانتفاعی و غیر دولتی» مطرح شده بود، اعضا در این بخش به ضرورت حفظ استانداردهای علمی در ادامه کار مؤسسات، حفظ حقوق بیت‌المال، حقوق ذی‌نفعان و حق‌الناس به شکل توأمان در موضوع انحلال توجه داشتند.

وی ادامه داد: بر اساس این مباحثاتی که به عمل آمد، اصلاحاتی در نسخه پیشنهادی در ستاد علم و فناوری پیشنهاد و مقرر شد نسخه اصلاحی برای تصویب در اختیار شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد که پس از اصلاحات پیشنهادی نسخه نهایی در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.