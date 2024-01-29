«آیت الله نمازی» صبح سه شنبه در قم تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیت الله «عبدالنبی نمازی» عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صبح سه شنبه دهم بهمن از ساعت ۹:۳۰ صبح از مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت ان عالم وارسته از سوی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و مراکز و نهادهای حوزوی، همان روز بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.

آیت الله عبدالنبی نمازی پس از تحمل یک دوره بیماری، روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ دارفانی را وداع گفت.