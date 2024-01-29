چین درباره اقدامات انصارالله پیامی به ایران نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، در مورد لزوم قطع شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی و اقدام وزارت خارجه در این باره، اظهار داشت: در شرایط سختی که مردم مظلوم غزه دارند طبیعتاً اولین انتظار مردم فلسطین از دولت‌ها و ملت‌ها استفاده از ابزارهای در اختیار کشورهای اسلامی برای اعمال فشار علیه اسرائیل است. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند کشورهای اسلامی دارای ابزارهایی هستند که می‌توانند از آن برای قطع شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی استفاده کنند. جمهوری اسلامی ایران بحث استفاده از ابزارهای در اختیار کشورهای اسلامی را از مدت‌ها پیش دنبال کرده است.

وی ادامه داد: در گفتگوهای دیپلماتیک خود با کشورهای منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای تحریم استفاده از کالاهای رژیم صهیونیستی و استفاده از اهرم تحریم انرژی را اعلام کرده‌ایم. در مذاکرات خود با کشورهای مورد گفت وگو این موضوع را مطرح کرده و می‌کنیم. انتظار ملت فلسطین است که کشورهای اسلامی این اقدامات را انجام دهند.

کنعانی با اشاره به طرح برخی اتهامات از سوی محافل غربی در قبال کشته شدن نیروهای آمریکایی در منطقه و نقش داشتن ایران در این ارتباط گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران جاری غزه، مکرراً نسبت به خطر گسترش دامنه درگیری در منطقه به دلیل ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و نیز پشتیبانی همه جانبه ی آمریکا از نسل‌کُشی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری هشدار داده و نقض پایدار و مکرر حاکمیت ملی عراق و سوریه توسط نیروهای آمریکایی و بمباران‌ها و انجام حملات علیه گروه‌ها و مردم عراق، سوریه و یمن را تشدید کننده این چرخه بی‌ثباتی می‌دانست.

گروه‌های مقاومت در منطقه از جمهوری اسلامی ایران دستور نمی‌گیرند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود، جمهوری اسلامی ایران با تاکید مجدد بر اهمیت حفظ صلح و ثبات و امنیت در منطقه، معتقد است جنگ در غزه راه حل نبوده و پایان دادن به حملات رژیم صهیونیستی به غزه و آتش‌بس فوری، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت آرامش به منطقه گردد.

وی تاکید کرد: گروه‌های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از جمهوری اسلامی ایران دستور نمی‌گیرند و جمهوری اسلامی ایران در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای نحوه‌ی حمایت از ملت فلسطین و یا دفاع از خود و مردم کشورشان در برابر هر گونه تجاوز و اشغالگری دخالتی ندارد.

کنعانی گفت: تکرار اتهام بی‌اساس به ایران، فرافکنی و نیز توطئه‌ی کسانی است که منافع خود را در کشیدن مجدد پای آمریکا به معرکه‌ای تازه در منطقه و تحریک آن در گسترش و تشدید بحران می‌بینند تا از این طریق مشکلات خود را پوشش دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ایران با آمادگی و هوشیاری تحولات در منطقه را زیر نظر دارد و مسؤولیت عواقب اتهامات تحریک آمیز علیه ایران، بر عاملان طرح چنین ادعاهای بی اساسی است.

کنعانی در مورد برگزاری دادگاه حادثه سفارت آذربایجان، گفت: باید منتظر روند قضائی دادگاه باشیم ولی پیش بینی ما این است که این روند طولانی نخواهد بود. شنبه گذشته رسیدگی به حمله به سفارت آذربایجان برگزار شده است. یک بار دیگر به خانواده محترم یکی از اعضای سفارت جمهوری آذربایجان که متأسفانه در این حادثه تأسف بار جان خود را از دست داده تسلیت عرض می‌کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: مقامات قضائی ایران از ابتدا اطمینان داده بودند که به این مساله رسیدگی خواهند کرد. بخش‌هایی از روند تحقیقات انجام شد و بخش عظیم روند زمان بری بود و نیاز به اقدامات اجرایی داشت که با همکاری خوب مقامات آذربایجان این روند طی شد. به زودی رأی متهم صادر خواهد شد. این حادثه هرچند زیان بار برای دو کشور بود اما مسؤولان تلاش کردند تأثیر این حادثه به روابط کم باشد. امیدواریم در پرتو اراده مشترک شاهد ایجاد شرایط نوین و آغاز مجدد فعالیت دیپلماتیک در تهران باشیم.

پیامی از چین به ایران درباره انصارالله نداشته‌ایم

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا چین از ایران برای توقف اقدامات انصارالله یمن علیه کشتی‌ها درخواستی داشته است افزود: به منابع معتبر و رسمی رجوع شود. چنین چیزی مطرح نیست و نمی‌دانم ریشه این خبر از کجا نشأت گرفته است.

کنعانی درباره نشست امروز منطقه‌ای افغانستان در کابل گفت: برای کسب اطلاع از جزئیات این نشست و مباحث در حال طرح، می‌بایست منتظر پایان نشست و گزارش‌های ارائه شده بمانیم. ایران معتقد است که کشورهای منطقه بیش از هر طرف دیگری می‌توانند در جهت کمک به تحکیم ثبات در افغانستان و بهبود شرایط شهروندان افغانستان ایفای نقش کنند. ایران در چارچوب سازوکارهای منطقه برای کمک به بهبود وضعیت افغانستان ایده‌هایی را مطرح کرده و با استقبال تعدادی از همسایگان همراه شده است. ما معتقدیم با حمایت سازمان ملل می‌توان به ایجاد شرایط بهتر در این کشور عمل کرد.

وی در مورد حمله به یکی از کارکنان سفارت ایران در سوئد و اقدام وزارت امور خارجه کشورمان در این باره، تصریح کرد: همه اقدامات سیاسی و دیپلماتیک انجام شده و به طور جدی موضوع محل اهتمام جدی و پیگیری ما قرار دارد. مقامات سوئد هم قول پیگیری دادند. اطلاع دادند که ۵ نفر در این باره بازداشت شده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد نامه آمریکا به عراق، اظهار کرد: پیام‌های مختلفی را از مسیرهای مختلف قبلاً دریافت کردیم.

روابط دیپلماتیک تهران و بغداد، مبتنی بر پایه‌های محکم و خلل ناپذیر است

وی در مورد تهدیدات فزاینده توسط رژیم صهیونیستی علیه لبنان، گفت: معتقدیم جامعه جهانی باید کاملاً توجه کند که منطقه به بحران جدیدی نیاز ندارد. لبنان یکی از مناطق راهبردی و کشورهای راهبردی در غرب آسیا است. ثبات در لبنان به ثبات در منطقه تأثیر می‌گذارد. اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال ماجراجویی در منطقه است چیز جدیدی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: طبیعتاً این رژیم حتی اگر به دنبال نجات خودش است بهتر است دست از شرارت بیشتر بردارد و به جای دامن‌زدن به ناامنی جدید در منطقه به جنایات جنگی خودش در غزه پایان دهد. ادامه تلاش بی حاصل رژیم در غزه چیزی جز کوبیدن میخ‌های جدید بر تابوت خود او نخواهد بود.

کنعانی در مورد بازگشت سفیر عراق به تهران، گفت: روابط دیپلماتیک تهران و بغداد قوی و مبتنی بر پایه‌های محکم و خلل ناپذیر است. این اراده جدی رهبران عالی دو کشور است. اراده سیاسی جدی بر تداوم روابط سازنده و برادرانه میان دو دولت وجود دارد.

وی در مورد حمله به اتباع پاکستان به سراوان، افزود: این یک پرونده خاص امنیتی است. این رخداد امنیتی توسط جهات ذیربط در دست بررسی است و اطلاعات جدیدی در این خصوص ندارم.

کنعانی در خصوص روابط ایران و پاکستان و خط لوله گاز بین دو کشور اظهار کرد: این موضوع یکی از موضوعات مذاکرات مقامات عالی دو کشور بوده و در فهرست موضوعات مهم برای انجام و تکمیل این پروژه وجود دارد. از جزئیات مطلع نیستم. دو کشور بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حداکثری برای توسعه مناسبات اتفاق نظر دارند.

صدور قرار موقت دیوان لاهه آغازی برای محکومیت قطعی اسرائیل است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری علیه اسرائیل گفت: این مساله دارای آثار مهمی بوده که توجه مجامع بین المللی و ملت‌ها را به خودش معطوف کرد. دیوان بین المللی دادگستری دو هفته پس از استماع دعوای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی قرار موقت را صادر کرد که این امر نشان دهنده فوریت موضوع بوده است.

وی ادامه داد: صدور قرار موقت دیوان لاهه آغاز راهی است برای محکومیت قطعی و رسوایی رژیم اسرائیل و گام اول در مسیر مبارزه با این رژیم است. جا داشت کشورهای اسلامی در این زمینه اقدام جدی کنند.

کنعانی افزود: بار دیگر از اقدام شجاعانه و انسانی آفریقای جنوبی در اقامه دعوا علیه اسرائیل تشکر می‌کنیم. بار دیگر حمایت خودمان را از این اقدام و تکمیل روند اعلام می‌کنیم.

وی گفت: خوشبختانه عزم جهانی برای مبارزه به جنایت‌های رژیم اشغالگر جان تازه ای گرفته و لازم است تقویت شود. ما از همه کشورها و ملت‌ها می‌خواهیم با حمایت خود از آفریقای جنوبی اقدامات لازم را برای تکمیل اسناد جنایت بی شرمان به عمل آورند.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: اقدام دیوان در رسیدگی به این شکایت و صدور قرار موقت را بارقه امید می‌دانیم. انتظارها بیش از این بود و امیدواریم دیوان در ادامه عادلانه به دعوای آفریقای جنوبی گام تکمیلی را در محکوم کردن رژیم صهیونیستی بردارد و مانع تداوم جنایت جنگی و نسل کشی رژیم بشود. یک آزمون تاریخی برای بشریت و برای محافل حقوقی است.

ایران ثبات و امنیت در منطقه را به نفع جامعه جهانی می‌داند

کنعانی درباره افزایش سطح تنش در منطقه و رویکرد ایران گفت: ایران ثبات و امنیت در منطقه را به نفع جامعه جهانی می‌داند و به دنبال تنش با هیچ طرفی نیست و منطقه پذیرای گسترش تنش نیست. چنین تحولی منافع هیچ طرفی از جمله آمریکا را تأمین نمی‌کند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش ادامه خواهد داد. ایران می‌خواهد از مجامع بین‌المللی که تلاش کنند و رژیم را متقاعد کنند جنگ راه حل نیست.

سخنگوی وزارت خارجه درباره توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق گفت: توافقنامه امنیتی به نفع دو کشور و در مسیر تأمین نیازهای دو کشور است. عراق بخش‌های قابل توجهی از تعهداتش را انجام داده و کمیته ارزیابی میان دو کشور فعال است. دیدارهای مقامات امنیتی دو کشور هم کمک می‌کند در چارچوب منافع مشترک بتوانند همکاری‌های امنیتی خودشان را ادامه هند.

حاکمیت و تمامیت ارضی عراق مورد احترام ایران است

وی ادامه داد: حاکمیت و تمامیت ارضی عراق مورد احترام ایران است. پایبندی و التزام ایران نسبت به حمایت از حاکمیت عراق نیازی به راستی آزمایی ندارد.

کنعانی یادآور شد: ایران در سخت‌ترین شرایط عراق، اولین کشوری بود که در کنار برادران عراقی در حفاظت از امنیت این کشور کوشید و جان عزیزان بزرگی از خودش را فدا کرد. روابط دو کشور مستحکم به وجود اراده‌های قوی است. وجود سوءتفاهم‌ها خللی در عزم دو کشور ایجاد نمی‌کند و به سرعت از مسائل جدید حادث شده هم عبور خواهیم کرد.

وی درباره سفر رئیس جمهور به ترکیه گفت: روابط تهران و آنکارا گسترده و همه جانبه و رو به رشد و در چارچوب افق‌های تعیین شده میان دو کشور در حال پیشرفت است. ریل گذاری‌های موجود خوشبختانه قوی و مبتنی بر زیربنای محکمی است. اراده عالی رهبران دو کشور هم مکمل زیربنای ایجاد شده است. دو کشور در خصوص شرایط منطقه دیدگاه مشترکی دارند و بر ضرورت توقف جنایات اسرائیل تاکید دارند. در طول ماه‌های اخیر گفت وگوهای خوبی انجام شده و دستیابی به هدف گذاری‌های اقتصادی و رسیدن به عدد ۳۰ میلیارد دلار مورد تاکید رهبران دو کشور است.

وی گفت: در خصوص سوریه و کمک به ثبات در این کشور و تلاش برای برقراری مجدد روابط سوریه و ترکیه توجه داشتیم.

کنعانی در مورد روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی گفت: روابط خارجی کشورها مرتبط با خود کشورهاست. ایران و ترکیه در خصوص رژیم صهیونیستی دیدگاه مشترکی داریم. رژیم را مخل امنیت در منطقه قلمداد می‌کنیم. ما دیدگاهمان را به همه کشورها در این زمینه ابلاغ می‌کنیم و صراحت گفتاری در مساله فلسطین داریم. روابط خارجی کشورها به خودشان برمی‌گردد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعاهای آمریکا در خصوص حمله تروریستی کرمان، گفت: ما از هیچ منبع رسمی چنین چیزی را نشنیدیم. ادعا در این مورد به اعتقاد ما با اهداف خاص برای بهره برداری سیاسی منتشر شده است. لازم نمی‌دانم واکنش خاصی را داشته باشیم.

آنچه در منطقه شاهدیم نتیجه تنش ایران و آمریکا نیست

سخنگوی وزارت خارجه در مورد تنش‌ها بین ایران و آمریکا با توجه به تحولات غزه و اینکه آیا کشوری برای این قضیه پا پیش گذاشته است، گفت: آنچه که در منطقه شاهدیم نتیجه تنش ایران و آمریکا نیست. بیش از ۱۱۴ روز نوار غزه شاهد بی‌رحمانه‌ترین حملات رژیم اشغالگر علیه ملت مظلوم است. بحران در منطقه نتیجه استمرار جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی است.

وی ادامه داد: متأسفانه جامعه جهانی و شورای امنیت نتوانست در چارچوب اقدامات غیرسازنده آمریکا به وظیفه خود در پایان دادن بحران عمل کند. ایران حتماً علاقه مند به تحکیم ثبات در منطقه است.

سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد: در ارتباط با آب‌ها و آبراهه‌ها ایران قطعاً از وجود امنیت کشتیرانی در آب‌های آزاد و تنگه‌های آبی بهره می‌برد. ما در چارچوب روند تجاری با کشورها و صادرات حتماً با وجود امنیت در آب‌های بین‌المللی منتفع هستیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با نگاه به ریشه اساسی بحران و نگاه به اینکه تداوم جنگ رژیم منجر به بی ثباتی خواهد شد بر خاتمه یافتن سریع آن تاکید دارد.

خواهان تنش با هیچ طرفی حتی آمریکا نیستیم

کنعانی گفت: ما بیشترین ظرفیت‌های خود را در موضوع فلسطین و خاتمه دادن جنگ رژیم علیه غزه استفاده کردیم. دیدگاه ایران همچنان روشن است ثبات در منطقه به نفع همه طرف‌هاست. باید به این جنایت جنگی خاتمه داده شود، محاصره غزه پایان پیدا کند و به سیاست شرورانه کوچاندن مردم غزه پایان داده شود.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان خاطرنشان کرد: معتقدیم این مواضع ایران کاملاً اصولی و منطقی است. باید به ریشه بحران توجه کرد. ما خواهان تنش با هیچ طرفی حتی آمریکا نیستیم. باید به قضایا در سطح منطقه واقع گرایان نگریست. در ارتباط با عربستان و پیام کشورها، ما پیام‌های مختلفی را دریافت کردیم و پاسخ‌ها را منتقل کردیم.