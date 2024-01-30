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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۱۷

جوکار در گفت‌وگو با مهر:

افزایش حقوق سربازان را با جدیت دنبال می‌کنیم

افزایش حقوق سربازان را با جدیت دنبال می‌کنیم

رییس کمیسیون شوراها در مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس، میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه کاهش می‌یابد که این مصوبه برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.

«محمدصالح جوکار» رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه «در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌باشند»، اظهار کرد: مشمولان غایب و غیر غایب سربازی به دلیل نرفتن خدمت سربازی از بسیاری از خدمات اجتماعی محروم هستند، بنابراین لازم بود مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای راهکاری را برای حل مشکل این افراد با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در نظر بگیرد و این مصوبه بسیار اثربخش است.

وی ادامه داد: اصلاح قانون نظام وظیفه و تعیین تکلیف مشمولان سربازی یکی از مطالبات مهم مردم بود که در مجلس یازدهم به خوبی دنبال شد. این مصوبه برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تأیید شورای نگهبان، مشمولان غایب و غیر غایب سربازی بالای ۳۵ سال سن و دارای ۲ فرزند یا بیشتر، از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین مجلس چند ماه قبل و در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که مدت خدمت سربازی به صورت میانگین ۱۲ ماه باشد که از سوی شورای نگهبان رد و برای اصلاح به مجلس ارجاع شد.

وی افزود: مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه، برای رفع ایراد مصوبه کاهش مدت سربازی مقرر کرد «میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه کاهش یابد»؛ این مصوبه هنوز تبدیل به قانون نشده است و برای اجرایی‌شدن، باید از سوی شورای نگهبان به تأیید برسد.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس یازدهم در حوزه سربازی، افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان بود و ما هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه سنواتی کل کشور، افزایش حقوق سربازان را با جدیت پیگیری کردیم.

کد مطلب 6008030
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • AE ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      4 1
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      تغییر مکرر قوانین آزار دهنده است خیلی از مشمولین غائب، منتظر و سردرگم هستند
    • AE ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      6 1
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      مردم می دانند این ها وعده ها به خاطر نزدیکی به انتخاب است الان این همه جوان را امیدوار می کنند و بعد انتخابات هیچی و هیچی
    • AE ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 5
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      می خواستم سربازی برم، با توجه وعده ها، تصمیم گرفتم فعلا نرم هرکس تو چند سال اخیر رفته پشیمونه چون ۲۴ ماهه رفته و الان شده ۱۲ ماه
    • ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      2 2
      پاسخ
      برای غایبین هم پولی بفروشید. و شرط های عجیب هم نگذارید. خسته شدیم.
    • مهناز IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
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      میدونید چند وقته سردر گمم و چشم انتظار

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