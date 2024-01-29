فراز و فرود رابطه ایران و فلسطین در «داستان سفارت»/پوستر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه مستند، «داستان سفارت» به کارگردانی احسان شادمانی که به موضوع فلسطین و روابط ایران در گذر زمان با این کشور می‌پردازد روزهای ابتدایی دهه فجر برای نخستین بار از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

همزمان با نزدیک شدن به پخش این مستند از پوستر آن رونمایی شد.

در «داستان سفارت» به فراز و فرودهایی که پیش از انقلاب اسلامی، حکومت ایران با رژیم صهیونیستی داشته و اقدامات مشترک این ۲ دولت از قرارداد موشک بالستیک گرفته تا فعالیت اشتراکی در دشت ناز قزوین و اقدامات امنیتی و اطلاعاتی مشترک بین موساد و ساواک، اشاره شده و در ادامه نیز به همراهی بدنه اجتماعی کشور در حمایت از فلسطین پرداخته شده است.



فیلم مستند «داستان سفارت» به کارگردانی احسان شادمانی، تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی و نویسندگی سجاد بلوکات توسط خانه مستند تولید شده است.



سایر عوامل این مستند عبارتند از مشاور پروژه: محمدهادی نعمتی و عبدالله نظری، تدوین: فاطمه توسلی، پژوهش: احسان شادمانی و امیرحسین خیرآبادی، گوینده متن: مسعود عباسی، مدیر فیلمبرداری: سید نوید پورحقیقی‌زاده، تولید: سید حسن موسوی و محمد شریفی، صدابردار: محمدجواد نعمتی، نورپردازی: حسین عبدی، مترجم: فاطمه علی.

*رحیم کاویانی