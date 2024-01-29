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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶

در مصاحبه با «سی‌ان‌ان»؛

کاخ سفید: به‌دنبال جنگ با ایران نیستیم

کاخ سفید: به‌دنبال جنگ با ایران نیستیم

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز در مصاحبه با «سی‌ان‌ان» اعلام کرد: به‌دنبال جنگ با ایران نیستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان پیرامون کشته و زخمی شدن چند ده نفر از نظامیان کشورش در اردن نزدیک مرز با سوریه در سخنانی اعلام کرد: رئیس جمهور آمریکا پاسخ مناسبی را که باید در آینده اتخاذ شود، بررسی خواهد کرد. می‌دانیم که ایران و گروه‌هایی که از آنها حمایت می‌کند، در پشت این حمله هستند!

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید ادامه داد: ما نمی‌خواهیم این حملات غیرقابل قبول ادامه یابد و آنچه را که باید برای حفاظت از منافع امنیت ملی خود انجام خواهیم داد.

«جان کربی» ادامه داد: ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم و نمی‌خواهیم دامنه درگیری در غرب آسیا را گسترش دهیم.... مذاکرات مربوط به گروگان ها (اسیران صهیونیست نزد حماس) سازنده بود و برای دستیابی به توافق باید کارهای زیادی انجام شود.

وی با طرح ادعایی فاقد سند و مدرک مدعی شد: ما معتقدیم که کتائب حزب الله مورد حمایت ایران پشت حمله دیروز در اردن است!

این مقام کاخ سفید در خصوص اتهام زنی اخیر این کشور و برخی متحدان آن به آن روا نیز ادعا کرد: اتهامات مربوط به مشارکت کارکنان آن روا در حمله ۷ اکتبر (عملیات مقاومتی طوفان الاقصی) جدی است و ما آنها را جدی می‌گیریم! اتهامات وارده به کارکنان آن روا نباید کار آن را به چالش بکشد، زیرا (این نهاد سازمان ملل) به نجات جان هزاران نفر کمک می‌کند.

کد مطلب 6008269

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکایی ها دنبال جنگ دیگران با ایران هستند و مراقب هستند طوریشون نشه

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