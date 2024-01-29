به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان پیرامون کشته و زخمی شدن چند ده نفر از نظامیان کشورش در اردن نزدیک مرز با سوریه در سخنانی اعلام کرد: رئیس جمهور آمریکا پاسخ مناسبی را که باید در آینده اتخاذ شود، بررسی خواهد کرد. می‌دانیم که ایران و گروه‌هایی که از آنها حمایت می‌کند، در پشت این حمله هستند!

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید ادامه داد: ما نمی‌خواهیم این حملات غیرقابل قبول ادامه یابد و آنچه را که باید برای حفاظت از منافع امنیت ملی خود انجام خواهیم داد.

«جان کربی» ادامه داد: ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم و نمی‌خواهیم دامنه درگیری در غرب آسیا را گسترش دهیم.... مذاکرات مربوط به گروگان ها (اسیران صهیونیست نزد حماس) سازنده بود و برای دستیابی به توافق باید کارهای زیادی انجام شود.

وی با طرح ادعایی فاقد سند و مدرک مدعی شد: ما معتقدیم که کتائب حزب الله مورد حمایت ایران پشت حمله دیروز در اردن است!

این مقام کاخ سفید در خصوص اتهام زنی اخیر این کشور و برخی متحدان آن به آن روا نیز ادعا کرد: اتهامات مربوط به مشارکت کارکنان آن روا در حمله ۷ اکتبر (عملیات مقاومتی طوفان الاقصی) جدی است و ما آنها را جدی می‌گیریم! اتهامات وارده به کارکنان آن روا نباید کار آن را به چالش بکشد، زیرا (این نهاد سازمان ملل) به نجات جان هزاران نفر کمک می‌کند.