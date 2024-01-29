به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست - پس از اجرای حکم اعدام ۴ عضو تیم عملیاتی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که سال گذشته و در جریان اجرای عملیات بمب‌گذاری در اصفهان دستگیر شدند، عناصر معاند و ضد انقلاب بار دیگر در مقام تطهیر تروریست‌ها ظاهر شدند و برای آن‌ها مرثیه‌سرایی کردند.

مردادماه سال گذشته، وزارت اطلاعات ضمن صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «یک تیم عملیاتی مرتبط با سرویس موساد که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات بمب‌گذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع در اصفهان را داشتند، قبل از عملیات، توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند».

این افراد از حدود یک سال و نیم قبل از عملیات توسط یکی از اعضای ارشد گروهک تروریستی کومله، نشان و جذب سرویس موساد شدند و طی چندین مرحله به کشورهای آفریقایی اعزام و در مقرهای نظامی آن کشورها تحت آموزش کامل عملیاتی قرار گرفتند.

در این آموزش‌ها افسران موساد حضور داشتند و حتی «دیود بارنیا» رئیس سرویس جاسوسی موساد برای روحیه‌دادن به افراد تیم در یکی از جلسات حاضر شد و برای اعضای تیم سخنرانی کرده است.

با توجه به آموزش‌های ویژه‌ای که این تیم عملیاتی در بازه‌های زمانی مختلف دیده بود مقرر شد افراد تیم با ورود به محل مورد نظر، بمب‌ها را در محل‌های معین جاسازی و پس از آن برای انفجاری گسترده آماده کنند. در همین راستا هر یک از اعضای تیم وظیفه مشخصی را بر عهده داشتند.

نحوه انتخاب افراد پروژه مذکور از سوی موساد به این نحو بود که از اواخر سال ۱۳۹۸ مدیریت گروهک کومله شامل: عبدالله مهتدی، عبدالله آذربار و افراد دیگر جلساتی را با افسران سرویس جاسوسی موساد داشتند. براساس توافق همکاری مورد اشاره، گروهک تروریستی کومله متعهد می‌شود در برابر دریافت پول، نیروهای زبده خود را برای پیشبرد اهداف عملیاتی سرویس موساد علیه جمهوری اسلامی ایران معرفی کند تا این افراد بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی متعدد به گروه‌های مختلف برای انجام مأموریت‌های محوله تقسیم شوند.

در همین راستا، افراد برجسته گروهک که توانایی عملیات اجرایی کور در داخل خاک ایران را داشتند توسط گروهک کومله شناسایی شدند. موساد افرادی که شناسایی شده را غربال کرد و نهایتاً ۱۲ نفر از بین آن‌ها انتخاب کرد. افسران موساد تصمیم می‌گیرند این افراد در قالب ۲ تیم ۴ نفره سازماندهی و آموزش دیده شوند. همه متهمان پرونده اقرار داشتند که در همان جلسات اول آموزش متوجه شدند که برای سرویس جاسوسی موساد کار می‌کنند.

«عبدالله مهتدی» سرکرده گروهک تروریستی کومله نیز در مصاحبه‌ای که با رسانه ضدایرانی «بی‌بی‌سی فارسی» داشت، صریحاً اعلام کرد این تروریست‌هایی که قصد اقدام تروریستی در اصفهان را داشتند از اعضای خوب کومله بودند.

اما پس از اجرای حکم مجازات قانونی ۴ تروریست وابسته به موساد، عناصر ضدانقلاب از طریق بوق‌های رسانه‌ای خود، شروع به تطهیر و بی‌گناه جلوه دادن این تروریست‌ها کردند.

سابقه ننگین «بی‌بی‌سی فارسی» در حمایت از عناصر تروریست ضد ایرانی

«بی‌بی‌سی فارسی» که ستاد مشترک عملیات روانی براندازان علیه مردم ایران است، برای این چهار تروریستِ مجازات شده، بصورت ویژه رپرتاژ رفت و تلاش کرد این گزاره را جا بیندازد که این تروریست‌ها، صرفاً «زندانیان کُرد» و «زندانی سیاسی» بودند. گویی آن‌ها بخاطر قومیت یا عقایدشان اعدام شده‌اند؛ این در حالی است که در کشور جمهوری اسلامی ایران، آزادی عقیده در چارچوب شرع مقدس، به رسمیت شناخته می‌شود و تمامی اقوام ایرانی بالاخص کُردهای غیور، مورد تکریم هستند. اما گردانندگان «بی‌بی‌سی فارسی» تعمداً تلاش کردند، واقعیت را وارونه جلوه دهند و تلاش این ۴ فرد مجازات شده برای انجام عملیات تروریستی علیه ایران را سانسور کنند.

البته «بی‌بی‌سی فارسی» به عنوان بنگاه دروغ‌پراکنی روباه پیر استعمار، سابقه ننگینی در حمایت از تروریست‌هایی دارد که علیه مردم ایران، مرتکب جنایت شدند.

افکار عمومی ایرانیان فراموش نکرده‌اند که در ماجرای «عبدالمالک ریگی» سرکرده گروهک تروریستی «جندالشیطان» که عناصر آن در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی در مرزهای جنوب شرقی کشورمان اقدام به انجام عملیات تروریستی می‌کردند، «بی‌بی‌سی فارسی» در مقام تطهیرکننده اقدامات جنایتکارانه آن‌ها ظاهر می‌شد.

در طول فعالیت گروهک «جندالشیطان» و جنایات مختلف سرکرده معدوم این گروهک در جنوب شرق کشور بارها تریبون بی‌بی‌سی در اختیار سرکرده‌ی این گروهک تروریستی قرار گرفت. برای مثال شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۸ به بهانه عملیات تروریستی منطقه «سرباز» سیستان که منجر به شهادت ۴۱ تن از هم‌وطنانمان اعم از شیعه و سنی شد با «عبدالمالک ریگی» سرکرده گروهک تروریستی جندالشیطان مصاحبه کرد.

بنگاه خبری بی‌بی‌سی که پیش از این نیز بارها تریبون خبری خود را در اختیار ریگی و افرادش قرار داده بود این بار نیز که خود گروهک تروریستی ریگی مسؤولیت مستقیم این اقدام غیرانسانی را بر عهده گرفته بود این فرصت را در اختیار عبدالمالک ریگی قرار داد تا از این عملیات تروریستی دفاع کند؛ ریگی در این گفت و گوی جهت‌دار با اهانت به جان باختگان و مجروحان حادثه تروریستی سرباز سیستان، با وقاحت تمام اعلام کرد که از موفقیت‌آمیز بودن این عملیات خرسند است.

اینترنشنال، شبه‌رسانه صهیونیستیِ تروریست‌پرور

اما یکی دیگر از رسانه‌های ضد ایرانی که در ماجرای حکم اعدام ۴ تروریست وابسته به موساد، در مقام وکیل مدافع این تروریست‌ها ظاهر شد، «اینترنشنال» بود؛ رسانه‌ای که کارفرمای مستقیم آن، موساد سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی است و طبیعی است که از اجرای قانون در قبال عناصر وابسته به کارفرمایش، خشمگین باشد.

اینترنشنال نیز همچون همزادش «بی‌بی‌سی فارسی» برای این چهار تروریست، مایه زیادی گذاشت و تلاش کرد تا حکم قانونی آن‌ها را تخطئه کند و همچون همیشه، تروریست‌شویی خود را در چارچوب اهداف ضدایرانی، پی بگیرد.

البته اینترنشنال هم پیش‌تر به کرات ثابت کرده بود که حامی تروریست‌هایی است که علیه مردم ایران، مرتکب جنایت شوند. مردم ایران روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷ را فراموش نمی‌کنند؛ روزی که چند تروریست گروهکی، مردمی را که به تماشای رژه نیروهای مسلح در اهواز نشسته بودند به رگبار بستند؛ در بین شهدای عزیز این حمله تروریستی در اهواز، دختربچه‌ای با سن و سال کم و جانباز ویلچری هم حضور داشتند.

هنوز دقایقی از این جنایت تروریست‌های گروهکی اجیرشده نگذشته بود که تلویزیون صهیونیستی «‌اینترنشنال» تریبون خود را در اختیار سخنگوی اروپانشین این گروهک تروریستی گذاشت و فرد مزبور نیز به تبلیغ و توجیه جنایت عناصر گروهک تروریستی متبوعش علیه مردم اهواز پرداخت؛ این اقدام تلویزیون صهیونیستی «‌اینترنشنال» به قدری تروریست‌پرورانه و ضد ایرانی بود که تقریباً همه عناصر اپوزیسیون به تقبیح گردانندگان این شبه‌رسانه پرداختند.

اما به غیر از دو رسانه لندنی و صهیونیستی «بی‌بی‌سی فارسی» و «اینترنشنال» که همواره در مقام وکیل مدافع تروریست‌های ضدایرانی ظاهر می‌شوند، سایر عناصر بدنام و ورشکسته اپوزیسیون نیز نظیر «رضا پهلوی» ته‌مانده فاسد خاندان منحوس پهلوی و «مصی علی‌نژاد» عنصر دلال و دلارپرست و چند مزدور خارج‌نشین دیگر نیز به اجرای مجازات قانونی ۴ تروریست وابسته به موساد واکنش نشان دادند و سعی کردند این ۴ تروریست را سفیدسازی کنند.