توانمندسازی زنان در سطوح مدیریتی، سیاست مورد تاکید دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی امروز دوشنبه در نشستی با مسوول و مدیران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور، خانواده ایرانی–اسلامی را نماد قدرت فرهنگی کشور دانست و افزود: موضوع «زن و خانواده» در دولت مردمی نه یک مساله، بلکه فرصتی است که می‌تواند در سامان دادن به بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه مؤثر باشد.

رییس جمهور توانمندسازی زنان و توسعه مشارکت اجتماعی آنها در سطوح مدیریتی و همچنین استیفای هر چه بیشتر حقوق زنان مبتنی بر زیست‌بوم ایرانی–اسلامی را سیاست زیربنایی و مورد تاکید دولت دانست و با ضروری دانستن پیگیری مستمر نظام مسائل زنان و به روز کردن این نظام مسائل از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، منظومه فکری و اندیشه‌ای رهبری معظم انقلاب اسلامی را بهترین مبنا برای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پیگیری مسائل این حوزه دانست.

رییسی با موظف دانستن همه دستگاه‌های اجرایی به ارائه کمک‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی به امور زنان و خانواده، تصریح کرد: نگاه جمهوری اسلامی به زن نه نگاه ابزاری غرب به زنان و نه دیدگاهی است که برای زنان نقش و جایگاه اجتماعی قائل نیست، بلکه نگاه سومی است که بر اساس آن زن هم می‌تواند هم‌دوش مرد، جامعه‌ساز باشد و هم در خانواده نقش اساسی ایفا کند.

رییس جمهور با بیان اینکه گسترش عدالت و جلوگیری از دو آسیب «سیاست‌زدگی و نگاه تشریفاتی به بانوان» از مهمترین مأموریت‌های معاونت زنان و خانواده است، افزود: دینداری، حضور آگاهانه و تأثیرگذار، مسؤولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزش از مشخصه‌های بارزی است که انقلاب اسلامی از زن ایرانی به جهان معرفی کرده است.

رییسی کاهش نرخ بیکاری زنان، افزایش ۱۰۰ درصدی رشد ورزش بانوان و مدال‌آوری آنها در دولت مردمی، تصویب لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار و تخصیص یک درصد اعتبار دستگاه‌ها به حوزه بانوان و همچنین توجه به توانمندسازی و ارتقای سلامت و کیفیت‌بخشی به زندگی زنان سرپرست خانوار را از جمله اقدامات دولت در حوزه زنان برشمرد.

رییس جمهور با تاکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در همه بخش‌ها از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: مأموریت اصلی معاونت امور زنان و خانواده این است که بدون ورود به عرصه اجرا، با تشکیل اتاق‌های فکر در حوزه مسائل مختلف، به شکل جدی تأمین نیازمندی‌ها و مطالبات زنان و خانواده به خصوص زنان سرپرست خانواده را در دستگاه‌های مربوط بررسی و اجرایی شدن آنها را پیگیری نمایند.

رییسی با تاکید بر تلاش جدی برای رسیدگی به مسائل حوزه زنان و خانواده، به هجوم سنگین فرهنگی دشمن برای تضعیف نهاد خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: مقابله با این هجوم نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه است و باید تلاش شود علاوه بر بهره‌گیری شایسته از این ظرفیت، گره‌های ذهنی که در بخش‌هایی برای زنان و دختران ایجاد شده نیز برطرف شود.