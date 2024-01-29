دیدارمقامات قضایی کرمان باخانواده سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه و در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان؛ حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی، معاون توسعه حل اختلاف استان؛ حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی، معاون قضائی دادگستری استان به همراه رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان و جمعی از قضات و حقوقدانان بسیجی با حضور در منزل شهید حاج یونس زنگی آبادی با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار همسر سردار شهید زنگی آبادی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های معزز شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان به بیان خاطراتی از این شهید والامقام پرداخت و گفت: شهدا زنده هستند و ما بارها در مقاطع سخت زندگی شاهد عنایات و توجهات شهید بوده‌ایم.

گفتنی است در پایان این دیدار تمثال این شهید والامقام به همراه لوح سپاس نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان به خانواده شهید حاج یونس زنگی آبادی اعطا شد و مقامات قضائی استان با حضور در گلزار شهدای زنگی آباد کرمان به مقام شامخ شهدا به ویژه این شهید والامقام ادای احترام نمودند

شایان توجه است سردار رشید اسلام حاج یونس زنگی آبادی در بیست و سومین روز از دی ماه سال ۶۵ و چند روز پس از شروع عملیات کربلای پنج در خط مقدم جنگ از ناحیه گردن، دست و پا به شدت آسیب دید و هنگام انتقال به همراه چند تن دیگر از رزمندگان به بیمارستان در میانه راه ماشینشان به وسیله هواپیماهای بعثی بمباران شد و به مقام والای شهادت نائل آمدند و به جمع دوستان شهیدش پیوست.