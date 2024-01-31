لیگ برتر تکواندو در مسیر کمک به تیم ملی حرکت می کند

حسین تاجیک با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: سالها بود لیگ برتر تکواندو به یک شیوه خاص برگزار میشد. مهمترین هدف لیگ کمک به تیم ملی است، یعنی تکواندوکار با آمادگی مناسبی وارد اردوهای تیم ملی شود. ولی اصرار بر برگزاری مسابقات به شیوه سنتی شرایط را به گونهای پیش برده بود که تکواندوکاران ملی پوش تمایلی به حضور در لیگ نداشتند و نتیجهای که از آن انتظار میرفت به دست نمیآمد.
وی ادامه داد: تدبیری که در برگزاری لیگ برتر در سال ۱۴۰۲ اتخاذ شد هم جذابیت به لیگ برتر برگشت و هم اینکه همه ملی پوشان در تیمهای مختلف حضور دارند. همین موارد باعث شده تا سطح فنی لیگ برتر متفاوت با سالهای گذشته باشد. رقابت رو دروی ملی پوشان کار را برای مربیان تیم ملی هم به نوعی آسان کرده تا در انتخاب بهترینها ابتکار عمل بیشتری داشته باشند.
عضو پیشین تیم ملی تکواندو با اشاره به مسابقات جهانی و آسیایی گفت: در این رقابتها که اهمیت فوق العاده ای هم دارد، تکواندوکار در یک روز باید بیش از ۵ بازی انجام دهد. این بدان معناست که باید بدنسازی و نوع تمرینات برای حضور در چنین رویداد سنگینی طراحی شود. اما در لیگ برتر سالهای قبل تکواندوکار نهایت دو بازی انجام میداد و این موضوع چیزی نبود که تیم ملی به آن نیاز داشت.
تاجیک ادامه داد: مشکلی دیگری که پیش از این وجود داشت عدم تطابق تمرینات در اردوی تیم ملی و تمرینات در باشگاه بود. باشگاهی که در لیگ حضور دارد بدون شک نحوه تمرینات فنی و بدنسازی اش با آنچه در اردوی تیم ملی انجام میشد، کاملاً متفاوت بود. مشکلی که هم احتمال آسیب دیدگی را بالا میبرد و هم باشگاهی که برای لیگ هزینه کرده بود را با چالشی جدی مواجه میساخت. ولی شیوه جدید نوع تمرینات را تا حدود زیادی به هم نزدیک کرده و در هفتههای اخیر هم دیدیم که ملی پوشان رفته رفته در لیگ جا افتاده و مبارزات خوبی به نمایش گذاشتند.
وی در پایان به حضور میرهاشم حسینی در سنگین وزن هم اشاره کرد و گفت: میرهاشم از بهترینهای لیگ است که هفته گذشته با هدف کسب سهمیه و دومین حضور در المپیک به یک وزن بالاتر آمد. در مبارزه سنگین وزنهای داخلی که عملکرد خوبی داشت. او باید وزن خود را اصولی و زیر نظر کارشناسان بالا ببرد. معتقدم چون نسبت به سنگین وزنهای صاحب دنیا وزن کمتر و چالاکی بیشتری دارد، میتواند با اتخاذ یک روش تمرینی مناسب و آنالیز رقبا در این مسیر موفق باشد.
*موسی تیزرو بین کلایه
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