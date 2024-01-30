شرکت در انتخابات نمایش اراده ملی و روح جمعی مردم کردستان است

حجتالاسلام هادی محمد خواه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شرکت در انتخابات به معرض گذاشتن اتحاد ملی است و نشان میدهد که مردم از اتحاد، یکپارچگی و عزم ملی برخوردار هستند.
وی افزود: انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این رویداد سیاسی زمینه ساز اقتدار ایران اسلامی است و با شرکت در انتخابات اراده ملی و روح جمعی خود را به نمایش میگذاریم و از هویت ملی و اقتدار سیاسی خویش حراست خواهیم کرد.
حجتالاسلام محمد خواه افزود: قانون اساسی انتخابات را حق مردم میداند که از طرف آنان باید اعمال شود، اما با توجه به اهمیت سیاسی و ملی این رویداد بزرگ در جامعه دینی یک وظیفه دینی و شرعی نیز محسوب میشود که سرنوشت جامعه اسلامی به این صورت رقم میخورد و از این طریق زمامداران و کارگزاران شایسته برای تصدی مسئولیتها برگزیده میشوند.
وی عنوان کرد: یکی از فصول مهم میثاق ملی ما یعنی قانون اساسی، انتخابات است که ما را به حضور در آن ملزم میکند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج به نقش مردم در انتخابات کشور اشاره کرد و بیان داشت: انتخابات آزاد مظهر مردم سالاری دینی و از برکات انقلاب اسلامی است و شرکت در انتخابات علاوه بر اینکه یک وظیفه دینی و اجتماعی است زمینهای برای نمایش اقتدار ملی و کارآمد سازی سازمانها و نهادها برای تحقق اهداف کشور محسوب میشود.
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